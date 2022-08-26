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إطلاق نار على مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
إطلاق نار على مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن مركبة عسكرية تابعة له تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين شمالي الضفة الغربية المحتلة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T20:23+0000
2022-08-26T20:23+0000
إسرائيل
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "نفذت عملية إطلاق نار منذ وقت قصير على سيارة في مستوطنة شافي شومرون".وأضاف: "لم تقع إصابات. كانت هناك أضرار طفيفة في السيارة. قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتمشيط المنطقة".وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي عن تعرض جنوده ومركبات تابعة له لإطلاق نار في الضفة الغربية في حوادث غالبا ما تمر دون وقوع إصابات في صفوفه.في المقابل وتحت اسم "كاسر الأمواج" يشن الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع عملية عسكرية في الضفة الغربية اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين كما شهدت اغتيال ناشطين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إطلاق نار على مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية

20:23 GMT 26.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن مركبة عسكرية تابعة له تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "نفذت عملية إطلاق نار منذ وقت قصير على سيارة في مستوطنة شافي شومرون".
وأضاف: "لم تقع إصابات. كانت هناك أضرار طفيفة في السيارة. قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتمشيط المنطقة".
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي عن تعرض جنوده ومركبات تابعة له لإطلاق نار في الضفة الغربية في حوادث غالبا ما تمر دون وقوع إصابات في صفوفه.
في المقابل وتحت اسم "كاسر الأمواج" يشن الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع عملية عسكرية في الضفة الغربية اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين كما شهدت اغتيال ناشطين.
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