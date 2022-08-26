https://sputnikarabic.ae/20220826/إعلام-أمريكي-بابا-الفاتيكان-يؤيد-العملية-الروسية-بأوكرانيا-1066859894.html
إعلام أمريكي: بابا الفاتيكان يؤيد العملية الروسية بأوكرانيا
إعلام أمريكي: بابا الفاتيكان يؤيد العملية الروسية بأوكرانيا
ترى مجلة أمريكية أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس يتفق مع أصحاب الرأي القائل بأن حلف الناتو يتحمل جزءا من المسؤولية عن العملية الروسية في أوكرانيا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T08:28+0000
2022-08-26T08:28+0000
2022-08-26T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاء في مجلة فورين افيرز إن كلام الرئيس الروسي بوتين عن أن الناتو يشن حربا غير مباشرة على روسيا يحظى بتأييد الكثيرين في العالم ومنهم البابا فرنسيس الذي صرح في يونيو/حزيران 2022 أنه لا يستبعد إمكانية أن يكون أحد ما افتعل النزاع الأوكراني.وأشارت إلى أن موسكو استنكرت محاولات كييف للانتساب إلى عضوية الناتو وتعميق العلاقات مع الأمريكيين.وقد قال البابا فرنسيس لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية في مايو/أيار إنه من الممكن أن تكون أعمال الناتو عند حدود روسيا استفزت موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220824/بابا-الفاتيكان-يعلن-موقفه-من-مقتل-الصحفية-الروسية-1066794105.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام أمريكي: بابا الفاتيكان يؤيد العملية الروسية بأوكرانيا
08:28 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 26.08.2022) تابعنا عبر
ترى مجلة أمريكية أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس يتفق مع أصحاب الرأي القائل بأن حلف الناتو يتحمل جزءا من المسؤولية عن العملية الروسية في أوكرانيا.
وجاء
في مجلة فورين افيرز إن كلام الرئيس الروسي بوتين عن أن الناتو يشن حربا غير مباشرة على روسيا يحظى بتأييد الكثيرين في العالم ومنهم البابا فرنسيس الذي صرح في يونيو/حزيران 2022 أنه لا يستبعد إمكانية أن يكون أحد ما افتعل النزاع الأوكراني.
وأشارت إلى أن موسكو استنكرت محاولات كييف للانتساب إلى عضوية الناتو وتعميق العلاقات مع الأمريكيين.
وقد قال البابا فرنسيس لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية في مايو/أيار إنه من الممكن أن تكون أعمال الناتو عند حدود روسيا استفزت موسكو.