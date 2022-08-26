عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220826/إعلام-أمريكي-بابا-الفاتيكان-يؤيد-العملية-الروسية-بأوكرانيا-1066859894.html
إعلام أمريكي: بابا الفاتيكان يؤيد العملية الروسية بأوكرانيا
إعلام أمريكي: بابا الفاتيكان يؤيد العملية الروسية بأوكرانيا
ترى مجلة أمريكية أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس يتفق مع أصحاب الرأي القائل بأن حلف الناتو يتحمل جزءا من المسؤولية عن العملية الروسية في أوكرانيا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T08:28+0000
2022-08-26T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103326/70/1033267018_0:125:2335:1438_1920x0_80_0_0_e98b647e520942f0e00170713c714b44.jpg
وجاء في مجلة فورين افيرز إن كلام الرئيس الروسي بوتين عن أن الناتو يشن حربا غير مباشرة على روسيا يحظى بتأييد الكثيرين في العالم ومنهم البابا فرنسيس الذي صرح في يونيو/حزيران 2022 أنه لا يستبعد إمكانية أن يكون أحد ما افتعل النزاع الأوكراني.وأشارت إلى أن موسكو استنكرت محاولات كييف للانتساب إلى عضوية الناتو وتعميق العلاقات مع الأمريكيين.وقد قال البابا فرنسيس لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية في مايو/أيار إنه من الممكن أن تكون أعمال الناتو عند حدود روسيا استفزت موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220824/بابا-الفاتيكان-يعلن-موقفه-من-مقتل-الصحفية-الروسية-1066794105.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103326/70/1033267018_125:0:2210:1564_1920x0_80_0_0_f7f5709b6ef0ee8332342dfea969a6fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام أمريكي: بابا الفاتيكان يؤيد العملية الروسية بأوكرانيا

08:28 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 26.08.2022)
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
تابعنا عبرTelegram
ترى مجلة أمريكية أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس يتفق مع أصحاب الرأي القائل بأن حلف الناتو يتحمل جزءا من المسؤولية عن العملية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في مجلة فورين افيرز إن كلام الرئيس الروسي بوتين عن أن الناتو يشن حربا غير مباشرة على روسيا يحظى بتأييد الكثيرين في العالم ومنهم البابا فرنسيس الذي صرح في يونيو/حزيران 2022 أنه لا يستبعد إمكانية أن يكون أحد ما افتعل النزاع الأوكراني.
وأشارت إلى أن موسكو استنكرت محاولات كييف للانتساب إلى عضوية الناتو وتعميق العلاقات مع الأمريكيين.
وقد قال البابا فرنسيس لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية في مايو/أيار إنه من الممكن أن تكون أعمال الناتو عند حدود روسيا استفزت موسكو.
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بابا الفاتيكان يعلن موقفه من مقتل الصحفية الروسية
24 أغسطس, 10:25 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала