https://sputnikarabic.ae/20220826/إعلام-تفجير-يستهدف-موكب-سيارات-للسفارة-الأسترالية-في-بغداد-1066875204.html
إعلام: تفجير يستهدف موكب سيارات للسفارة الأسترالية في بغداد
إعلام: تفجير يستهدف موكب سيارات للسفارة الأسترالية في بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية، بتعرض سيارة دبلوماسية تابع للسفارة الأسترالية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، للاستهداف بعبوة ناسفة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:38+0000
2022-08-26T13:38+0000
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وذكرت شبكة "رووداو" أن العبوة انفجرت في سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية على طريق مطار بغداد الدولي المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد.وبحسب الشبكة، وقع الانفجار في منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء.من جهتها ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العبوة صغيرة ومحلية الصنع، وقد انفجرت بينما كانت موكب سيارات للسفارة الأسترالية يشق طريقه إلى المنطقة الخضراء.وأضافت أنه على الرغم من الانفجار، تمكن الموكب من دخول المنطقة الخضراء.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.كما لم تعلن السلطات العراقية أي تفاصيل حول الانفجار. كذلك، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.وتضم المنطقة الخضراء المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.
https://sputnikarabic.ae/20220707/بعثة-الأمم-المتحدة-في-العراق-تعلن-انفجار-عبوة-ناسفة-في-فريق-إزالة-ألغام-وإصابة-7-بجروح-طفيفة-1064817301.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
إعلام: تفجير يستهدف موكب سيارات للسفارة الأسترالية في بغداد
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أفادت وسائل إعلام عراقية، بتعرض سيارة دبلوماسية تابع للسفارة الأسترالية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، للاستهداف بعبوة ناسفة.
وذكرت
شبكة "رووداو" أن العبوة انفجرت في سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية على طريق مطار بغداد الدولي المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وبحسب الشبكة، وقع الانفجار في منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء.
من جهتها ذكرت
وكالة "أسوشيتد برس" أن العبوة صغيرة ومحلية الصنع، وقد انفجرت بينما كانت موكب سيارات للسفارة الأسترالية يشق طريقه إلى المنطقة الخضراء.
وأضافت أنه على الرغم من الانفجار، تمكن الموكب من دخول المنطقة الخضراء.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
كما لم تعلن السلطات العراقية أي تفاصيل حول الانفجار. كذلك، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
وتضم المنطقة الخضراء المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا
، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.