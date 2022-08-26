https://sputnikarabic.ae/20220826/إيران-وسوريا-والعراق-يبحثون-السيطرة-على-العواصف-الترابية-1066857859.html
إيران وسوريا والعراق يبحثون السيطرة على العواصف الترابية
إيران وسوريا والعراق يبحثون السيطرة على العواصف الترابية
أعلن رئيس منظمة حماية البيئة نائب الرئيس الإيراني، علي سلاجقة، اليوم الجمعة، أنه سيتم تبادل الخبراء بين بلاده والعراق وسوريا للبحث في السيطرة على العواصف... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T06:55+0000
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن سلاجقة، أنه تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا الإطار داخل إيران، حيث حددت لجنة "مكافحة العواصف الترابية" في منظمة البيئة، البؤر الداخلية، وتمت صياغة خطة مدتها 10 سنوات للسيطرة على هذه البؤر.وتم تسليم هذه الخطة للجهات الإيرانية المعنية، مثل وزارات الطاقة والجهاد والزراعة والنفط والصناعة والداخلية لبدء العمليات الميدانية، في وقت حددت السلطات الإيرانية 270 مليون هكتار من البؤر الخارجية للعواصف الترابية في الدول المجاورة الواقعة والتي تؤثر على بلادها، بهدف التعامل معها.وبدأت طهران النشاط دبلوماسي حيث أجريت مفاوضات مع دول الجوار في السياق، ومن المفترض إجراء مفاوضات جديدة حتى يتخلص المواطنون الإيرانيون من مشاكل الغبار والعواصف الترابية، فقد وقعت إيران 5 مذكرات تفاهم عملانية.وأكد نائب الرئيس الإيراني، علي سلاجقة، أنه أقيمت في بلاده، خلال شهر يوليو/تموز، اجتماعات إقليمية بمشاركة 11 دولة مجاورة متأثرة بالغبار، وحضرها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، واقترح إنشاء منظمة بيئية إقليمية وتشكيل صندوق بيئي إقليمي، ووافق عليه الحاضرون في الاجتماع.وذكر علي سلاجقة أنه سيتم تبادل الخبراء بين إيران والعراق وسوريا في أوائل شهر أكتوبر المقبل لبدء العمل الميداني، وأن اجتماع غلاسكو ركز على موضوع تغير المناخ وخفض غازات الاحتباس الحراري، والتأكيد على تصفير الكربون.
https://sputnikarabic.ae/20180807/إيران-عاصفة-ترابية-1034443243.html
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إيران, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
إيران, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
إيران وسوريا والعراق يبحثون السيطرة على العواصف الترابية
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أعلن رئيس منظمة حماية البيئة نائب الرئيس الإيراني، علي سلاجقة، اليوم الجمعة، أنه سيتم تبادل الخبراء بين بلاده والعراق وسوريا للبحث في السيطرة على العواصف الترابية وبدء العمليات الميدانية لمعالجتها، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة
إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن سلاجقة، أنه تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا الإطار داخل إيران، حيث حددت لجنة "مكافحة العواصف الترابية" في منظمة البيئة، البؤر الداخلية، وتمت صياغة خطة مدتها 10 سنوات للسيطرة على هذه البؤر.
وتم تسليم هذه الخطة للجهات الإيرانية المعنية، مثل وزارات الطاقة والجهاد والزراعة والنفط والصناعة والداخلية لبدء العمليات الميدانية، في وقت حددت السلطات الإيرانية 270 مليون هكتار من البؤر الخارجية للعواصف الترابية في الدول المجاورة الواقعة والتي تؤثر على بلادها، بهدف التعامل معها.
وبدأت طهران النشاط دبلوماسي حيث أجريت مفاوضات مع دول الجوار
في السياق، ومن المفترض إجراء مفاوضات جديدة حتى يتخلص المواطنون الإيرانيون من مشاكل الغبار والعواصف الترابية، فقد وقعت إيران 5 مذكرات تفاهم عملانية.
وأكد نائب الرئيس الإيراني، علي سلاجقة، أنه أقيمت في بلاده، خلال شهر يوليو/تموز، اجتماعات إقليمية بمشاركة 11 دولة مجاورة متأثرة بالغبار، وحضرها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، واقترح إنشاء منظمة بيئية إقليمية وتشكيل صندوق بيئي إقليمي، ووافق عليه الحاضرون في الاجتماع.
وذكر علي سلاجقة أنه سيتم تبادل الخبراء بين إيران والعراق وسوريا في أوائل شهر أكتوبر المقبل لبدء العمل الميداني، وأن اجتماع غلاسكو ركز على موضوع تغير المناخ وخفض غازات الاحتباس الحراري، والتأكيد على تصفير الكربون.