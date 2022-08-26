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https://sputnikarabic.ae/20220826/اعتقال-نجمة-بوب-تركية-شهيرة-بسبب-مزحة-عن-المدارس-الدينية-فيديو-1066864036.html
اعتقال نجمة بوب تركية شهيرة بسبب مزحة عن المدارس الدينية... فيديو
اعتقال نجمة بوب تركية شهيرة بسبب مزحة عن المدارس الدينية... فيديو
أوقفت السلطات التركية، غولشان بيرقدار، نجمة البوب الشهيرة، بسبب مزحة ألقتها حول المدارس الدينية في تركيا، ما أثار موجة غضب على وسائل التواصل. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T10:15+0000
2022-08-26T10:15+0000
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أخبار تركيا اليوم
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واقتيدت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 46 عاما، واسمها الكامل غولشان بيرقدار كولا أوغلو، للاستجواب من منزلها في إسطنبول، واعتقلت بتهمة التحريض على الكراهية، في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.استندت الاتهامات إلى مزحة ألقتها غولشان خلال حفل موسيقي في اسطنبول في أبريل/نيسان الماضي عندما قالت ساخرة إن "انحراف" أحد موسيقييها نابع من حقيقة أنه ذهب إلى مدرسة دينية.بدأ تداول مقطع مصور للمغنية وهي تدلي بالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مع وسم (هاشتاغ) يدعو إلى اعتقالها، ثم أصدرت غولشان اعتذارا عن الإساءة التي تسببت فيها، لكنها قالت إن هذه التعليقات انتهزها أولئك الذين يريدون تعميق الاستقطاب في البلاد.وذكرت الأناضول أن غولشان رفضت أثناء استجوابها الاتهامات بأنها تحرض على الكراهية والعداوة، وقالت للسلطات القضائية إنها تحترم قيم البلاد.دعا كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، القضاة والمدعين العامين في تركيا إلى إطلاق سراح غولشان.لكن المتحدث باسم حزب أردوغان الحاكم، عمر جليك، دافع عن قرار اعتقال المغنية، قائلا "التحريض على الكراهية ليس شكلا من أشكال الفن".وكتب جليك على تويتر "استهداف شريحة من المجتمع بدعوى الانحراف ومحاولة إيجاد حالة من الاستقطاب في تركيا جريمة كراهية وعار على الإنسانية".
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

اعتقال نجمة بوب تركية شهيرة بسبب مزحة عن المدارس الدينية... فيديو

10:15 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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أوقفت السلطات التركية، غولشان بيرقدار، نجمة البوب الشهيرة، بسبب مزحة ألقتها حول المدارس الدينية في تركيا، ما أثار موجة غضب على وسائل التواصل.
واقتيدت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 46 عاما، واسمها الكامل غولشان بيرقدار كولا أوغلو، للاستجواب من منزلها في إسطنبول، واعتقلت بتهمة التحريض على الكراهية، في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
استندت الاتهامات إلى مزحة ألقتها غولشان خلال حفل موسيقي في اسطنبول في أبريل/نيسان الماضي عندما قالت ساخرة إن "انحراف" أحد موسيقييها نابع من حقيقة أنه ذهب إلى مدرسة دينية.
بدأ تداول مقطع مصور للمغنية وهي تدلي بالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مع وسم (هاشتاغ) يدعو إلى اعتقالها، ثم أصدرت غولشان اعتذارا عن الإساءة التي تسببت فيها، لكنها قالت إن هذه التعليقات انتهزها أولئك الذين يريدون تعميق الاستقطاب في البلاد.
وذكرت الأناضول أن غولشان رفضت أثناء استجوابها الاتهامات بأنها تحرض على الكراهية والعداوة، وقالت للسلطات القضائية إنها تحترم قيم البلاد.
دعا كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، القضاة والمدعين العامين في تركيا إلى إطلاق سراح غولشان.
وكتب على تويتر "لا تخونوا القانون والعدالة. أطلقوا سراح الفنانة الآن".
لكن المتحدث باسم حزب أردوغان الحاكم، عمر جليك، دافع عن قرار اعتقال المغنية، قائلا "التحريض على الكراهية ليس شكلا من أشكال الفن".
وكتب جليك على تويتر "استهداف شريحة من المجتمع بدعوى الانحراف ومحاولة إيجاد حالة من الاستقطاب في تركيا جريمة كراهية وعار على الإنسانية".
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