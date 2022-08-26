اعتقال نجمة بوب تركية شهيرة بسبب مزحة عن المدارس الدينية... فيديو
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
أوقفت السلطات التركية، غولشان بيرقدار، نجمة البوب الشهيرة، بسبب مزحة ألقتها حول المدارس الدينية في تركيا، ما أثار موجة غضب على وسائل التواصل.
واقتيدت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 46 عاما، واسمها الكامل غولشان بيرقدار كولا أوغلو، للاستجواب من منزلها في إسطنبول، واعتقلت بتهمة التحريض على الكراهية، في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
استندت الاتهامات إلى مزحة ألقتها غولشان خلال حفل موسيقي في اسطنبول في أبريل/نيسان الماضي عندما قالت ساخرة إن "انحراف" أحد موسيقييها نابع من حقيقة أنه ذهب إلى مدرسة دينية.
ردود فعل غاضبة على المغنية غولشان بعد تصريحها الاخير واستهزائها بالمدارس الدينية في تركيا حيث قالت— Salah (@MrSalah05) August 25, 2022
" انا منحرفة لأنني درست في مدارس الإمام خطيب "
* مدارس الإمام خطيب هي مدارس دينية تخرج الائمة والدعاة وتتواجد في تركيا منذ عهد الخلافة العثمانية
pic.twitter.com/utEE2JMTXd
بدأ تداول مقطع مصور للمغنية وهي تدلي بالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مع وسم (هاشتاغ) يدعو إلى اعتقالها، ثم أصدرت غولشان اعتذارا عن الإساءة التي تسببت فيها، لكنها قالت إن هذه التعليقات انتهزها أولئك الذين يريدون تعميق الاستقطاب في البلاد.
وذكرت الأناضول أن غولشان رفضت أثناء استجوابها الاتهامات بأنها تحرض على الكراهية والعداوة، وقالت للسلطات القضائية إنها تحترم قيم البلاد.
دعا كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، القضاة والمدعين العامين في تركيا إلى إطلاق سراح غولشان.
شاهد| لحظة اقتياد المغنية التركية الشهيرة "غولشان" للتحقيق بتهمة التحريض على الكراهية.— ميديا ترك - Media Türk Tv (@MturkTv) August 25, 2022
اتهام "غولشان" يأتي على خلفية إساءتها في إحدى حفلاتها لخريجي مدارس إمام وخطيب.#اسطنبول #تركيا #MTurkTV
اشترك بقناة ميديا ترك على التليجرامhttps://t.co/VhDfWdwD0b pic.twitter.com/eXBuPO1UxK
وكتب على تويتر "لا تخونوا القانون والعدالة. أطلقوا سراح الفنانة الآن".
لكن المتحدث باسم حزب أردوغان الحاكم، عمر جليك، دافع عن قرار اعتقال المغنية، قائلا "التحريض على الكراهية ليس شكلا من أشكال الفن".
وكتب جليك على تويتر "استهداف شريحة من المجتمع بدعوى الانحراف ومحاولة إيجاد حالة من الاستقطاب في تركيا جريمة كراهية وعار على الإنسانية".