https://sputnikarabic.ae/20220826/اعتقال-نجمة-بوب-تركية-شهيرة-بسبب-مزحة-عن-المدارس-الدينية-فيديو-1066864036.html

اعتقال نجمة بوب تركية شهيرة بسبب مزحة عن المدارس الدينية... فيديو

اعتقال نجمة بوب تركية شهيرة بسبب مزحة عن المدارس الدينية... فيديو

أوقفت السلطات التركية، غولشان بيرقدار، نجمة البوب الشهيرة، بسبب مزحة ألقتها حول المدارس الدينية في تركيا، ما أثار موجة غضب على وسائل التواصل. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

أخبار تركيا اليوم

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واقتيدت المغنية وكاتبة الأغاني البالغة من العمر 46 عاما، واسمها الكامل غولشان بيرقدار كولا أوغلو، للاستجواب من منزلها في إسطنبول، واعتقلت بتهمة التحريض على الكراهية، في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.استندت الاتهامات إلى مزحة ألقتها غولشان خلال حفل موسيقي في اسطنبول في أبريل/نيسان الماضي عندما قالت ساخرة إن "انحراف" أحد موسيقييها نابع من حقيقة أنه ذهب إلى مدرسة دينية.بدأ تداول مقطع مصور للمغنية وهي تدلي بالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مع وسم (هاشتاغ) يدعو إلى اعتقالها، ثم أصدرت غولشان اعتذارا عن الإساءة التي تسببت فيها، لكنها قالت إن هذه التعليقات انتهزها أولئك الذين يريدون تعميق الاستقطاب في البلاد.وذكرت الأناضول أن غولشان رفضت أثناء استجوابها الاتهامات بأنها تحرض على الكراهية والعداوة، وقالت للسلطات القضائية إنها تحترم قيم البلاد.دعا كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، القضاة والمدعين العامين في تركيا إلى إطلاق سراح غولشان.لكن المتحدث باسم حزب أردوغان الحاكم، عمر جليك، دافع عن قرار اعتقال المغنية، قائلا "التحريض على الكراهية ليس شكلا من أشكال الفن".وكتب جليك على تويتر "استهداف شريحة من المجتمع بدعوى الانحراف ومحاولة إيجاد حالة من الاستقطاب في تركيا جريمة كراهية وعار على الإنسانية".

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