https://sputnikarabic.ae/20220826/الإمارات-تحتفل-بـيوم-المرأة-الإماراتية-الأحد-المقبل-1066861423.html

الإمارات تحتفل بـ"يوم المرأة الإماراتية" الأحد المقبل

الإمارات تحتفل بـ"يوم المرأة الإماراتية" الأحد المقبل

تحتفل الإمارات، الأحد المقبل، بـ"يوم المرأة الإماراتية " الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها "ابنة الإمارات ". 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T09:28+0000

2022-08-26T09:28+0000

2022-08-26T09:28+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وأفادت صحيفة البيان، صباح اليوم الجمعة، بأن الاحتفال بـ"يوم المرأة الإماراتية" يأتي لمساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "واقع ملهم.. مستقبل مستدام"، وذلك بحسب توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي الإماراتي، وهو الاحتفال الذي يقوم على التوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية.ويسلط الاحتفال السنوي الضوء على الأشواط المتقدمة التي قطعتها الإمارات في ملف تمكين المرأة، وكذلك تعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، فضلا عن العمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، واستشراف مستقبل المرأة في كافة المجالات، ودعوة جميع الجهات الوطنية للتعاون لخلق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية.ويتزامن الاحتفال بـ"يوم المرأة الإماراتية" هذا العام مع اعتماد استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 - 2026، والذي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجا عالميا للتوازن بين الجنسين.وتقوم الإستراتيجية على 4 ركائز وأهداف رئيسية، ممثلة في المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، من أجل الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الإمارات كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.ويذكر أن الإمارات تحتل المرتبة الـ 18 عالميا والأولى عربيا وشرق أوسطيا في مؤشر المساواة بين الجنسين، وهو المؤشر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالميا.

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