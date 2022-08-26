https://sputnikarabic.ae/20220826/البابا-فرنسيس-يرتدي-قبعة-حمراء-تحظى-بشعبية-كبيرة-في-أفغانستان-فيديو-1066861277.html
البابا فرنسيس يرتدي قبعة حمراء تحظى بشعبية كبيرة في أفغانستان... فيديو
البابا فرنسيس يرتدي قبعة حمراء تحظى بشعبية كبيرة في أفغانستان... فيديو
ارتدى البابا فرنسيس في أحد الاجتماعات قبعة حمراء اللون، والتي تحظى بشعبية كبيرة في كل من أفغانستان وباكستان. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T09:15+0000
2022-08-26T09:15+0000
2022-08-26T09:15+0000
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يذكر أن القبعة البشتونية أو القبعة المزارية هي قبعة حمراء وسوداء منقوشة تلبس من قبل سكان مزار شريف في أفغانستان، وهي منتشرة في جميع أنحاء أفغانستان وأجزاء من باكستان.وارتبطت القبعة في الأصل بالهزارة والأوزبك والتركمان في أفغانستان، واكتسبت شعبية واسعة النطاق أيضا بين البشتون بعد عام 2018 بسبب بروز منصور أحمد باشتين زعيم حركة بشتون تحفظ، والذي يرتديها عادة.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان
نادي الفيديو, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان
البابا فرنسيس يرتدي قبعة حمراء تحظى بشعبية كبيرة في أفغانستان... فيديو
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ارتدى البابا فرنسيس في أحد الاجتماعات قبعة حمراء اللون، والتي تحظى بشعبية كبيرة في كل من أفغانستان وباكستان.
يذكر أن القبعة البشتونية أو القبعة المزارية هي قبعة حمراء وسوداء منقوشة تلبس من قبل سكان مزار شريف في أفغانستان
، وهي منتشرة في جميع أنحاء أفغانستان وأجزاء من باكستان.
وارتبطت القبعة في الأصل بالهزارة والأوزبك والتركمان في أفغانستان
، واكتسبت شعبية واسعة النطاق أيضا بين البشتون بعد عام 2018 بسبب بروز منصور أحمد باشتين زعيم حركة بشتون تحفظ، والذي يرتديها عادة.