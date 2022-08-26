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https://sputnikarabic.ae/20220826/البابا-فرنسيس-يرتدي-قبعة-حمراء-تحظى-بشعبية-كبيرة-في-أفغانستان-فيديو-1066861277.html
البابا فرنسيس يرتدي قبعة حمراء تحظى بشعبية كبيرة في أفغانستان... فيديو
البابا فرنسيس يرتدي قبعة حمراء تحظى بشعبية كبيرة في أفغانستان... فيديو
ارتدى البابا فرنسيس في أحد الاجتماعات قبعة حمراء اللون، والتي تحظى بشعبية كبيرة في كل من أفغانستان وباكستان. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T09:15+0000
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يذكر أن القبعة البشتونية أو القبعة المزارية هي قبعة حمراء وسوداء منقوشة تلبس من قبل سكان مزار شريف في أفغانستان، وهي منتشرة في جميع أنحاء أفغانستان وأجزاء من باكستان.وارتبطت القبعة في الأصل بالهزارة والأوزبك والتركمان في أفغانستان، واكتسبت شعبية واسعة النطاق أيضا بين البشتون بعد عام 2018 بسبب بروز منصور أحمد باشتين زعيم حركة بشتون تحفظ، والذي يرتديها عادة.
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نادي الفيديو, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان
نادي الفيديو, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان

البابا فرنسيس يرتدي قبعة حمراء تحظى بشعبية كبيرة في أفغانستان... فيديو

09:15 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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ارتدى البابا فرنسيس في أحد الاجتماعات قبعة حمراء اللون، والتي تحظى بشعبية كبيرة في كل من أفغانستان وباكستان.
يذكر أن القبعة البشتونية أو القبعة المزارية هي قبعة حمراء وسوداء منقوشة تلبس من قبل سكان مزار شريف في أفغانستان، وهي منتشرة في جميع أنحاء أفغانستان وأجزاء من باكستان.
وارتبطت القبعة في الأصل بالهزارة والأوزبك والتركمان في أفغانستان، واكتسبت شعبية واسعة النطاق أيضا بين البشتون بعد عام 2018 بسبب بروز منصور أحمد باشتين زعيم حركة بشتون تحفظ، والذي يرتديها عادة.
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