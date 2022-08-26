https://sputnikarabic.ae/20220826/البنتاغون-كييف-لا-تعرف-بالضبط-أين-سينتهي-المطاف-بالأسلحة-المرسلة-من-الولايات-المتحدة-1066862373.html
البنتاغون: كييف لا تعرف بالضبط أين سينتهي المطاف بالأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة
البنتاغون: كييف لا تعرف بالضبط أين سينتهي المطاف بالأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة
أعلن المفتش العام في البنتاغون شون أودونيل، اليوم الجمعة، إن المسؤولين الأوكرانيين لا يمكنهم بالضبط معرفة أين سينتهي المطاف بالأسلحة المرسلة من الولايات... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T09:55+0000
2022-08-26T09:55+0000
2022-08-26T10:18+0000
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وقال أودونيل في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "يجب فحص نظام تتبع الأسلحة كجزء من عمليات التدقيق، حيث يحتفظ المسؤولون الأوكرانيون بسجلات المعدات الأمريكية من خلال "الإيصالات".واضاف أودونيل "هذه كلها وثائق ورقية، ربما لا يعرف المسؤولون في أوكرانيا بالضبط أين ستنتهي المعدات التي تصل إلى البلاد". مشيرا إلى أن "سوء حفظ السجلات كان له تأثير سلبي على تحقيقات البنتاغون في العراق وأفغانستان".وأشار أودونيل إلى أن مكتبه يخطط للنظر في اتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والناتو، وفعالية التدريب العسكري الأوكراني، وإمكانية تحويل المعدات القتالية إلى السوق السوداء".يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال في وقت سابق، أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء.وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".وأضاف أن "الغرب على أمل إطالة الصراع في أوكرانيا، يواصل إمدادات الأسلحة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن تم بالفعل تسليم أكثر من 28000 طن من البضائع العسكرية إلى البلاد، قائلا " تم بالفعل تسليم أكثر من 28 ألف طن من البضائع العسكرية إلى البلاد".وساهمت عمليات الدعم العسكري الغربي اللامتناهي لأوكرانيا في إغراق الأسواق السوداء بالأسلحة الأمريكية والأوروبية المختلفة والتي باتت متوفرة لكل من يمتلك الأموال لشرائها واقتنائها.يذكر أن عمليات نقل السلاح الغربي إلى أوكرانيا شكلت فرصة ذهبية لتجار الأسلحة، خصوصا مع تفلت الوضع الداخلي الأوكراني وانتشار الفوضى والجماعات المتطرفة المسلحة وضعف السلطة المركزية. ساهم كل ذلك بظهور وانتشار عروض وإعلانات لبيع الأسلحة على الشبكات الإلكترونية غير القانونية والأسواق السوداء.وكشف موقع إلكتروني عالمي متخصص ببيع الأسلحة بشكل غير قانوني والذي بات منصة رائجة مشابهة لأسواق الأسلحة السوداء العالمية عن أسلحة أمريكية ذاع صيتها في الأشهر الأخيرة تم إرسالها إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا وهي قاذفات "جافلين" المضادة للدبابات.
https://sputnikarabic.ae/20220705/شويغو-الأسلحة-المقدمة-من-الغرب-لأوكرانيا-تنتهي-في-الشرق-الأوسط-والسوق-السوداء--1064665503.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: كييف لا تعرف بالضبط أين سينتهي المطاف بالأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة
09:55 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 26.08.2022) تابعنا عبر
أعلن المفتش العام في البنتاغون شون أودونيل، اليوم الجمعة، إن المسؤولين الأوكرانيين لا يمكنهم بالضبط معرفة أين سينتهي المطاف بالأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة.
وقال أودونيل في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"
: "يجب فحص نظام تتبع الأسلحة كجزء من عمليات التدقيق، حيث يحتفظ المسؤولون الأوكرانيون بسجلات المعدات الأمريكية من خلال "الإيصالات".
واضاف أودونيل "هذه كلها وثائق ورقية، ربما لا يعرف المسؤولون في أوكرانيا بالضبط أين ستنتهي المعدات التي تصل إلى البلاد". مشيرا إلى أن "سوء حفظ السجلات كان له تأثير سلبي على تحقيقات البنتاغون في العراق وأفغانستان".
وأشار أودونيل إلى أن مكتبه يخطط للنظر في اتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والناتو، وفعالية التدريب العسكري الأوكراني، وإمكانية تحويل المعدات القتالية إلى السوق السوداء".
يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
قال في وقت سابق، أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".
وأضاف أن "الغرب على أمل إطالة الصراع في أوكرانيا، يواصل إمدادات الأسلحة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن تم بالفعل تسليم أكثر من 28000 طن من البضائع العسكرية إلى البلاد، قائلا " تم بالفعل تسليم أكثر من 28 ألف طن من البضائع العسكرية إلى البلاد".
وساهمت عمليات الدعم العسكري الغربي اللامتناهي لأوكرانيا في إغراق الأسواق السوداء بالأسلحة الأمريكية والأوروبية المختلفة والتي باتت متوفرة لكل من يمتلك الأموال لشرائها واقتنائها.
يذكر أن عمليات نقل السلاح الغربي إلى أوكرانيا شكلت فرصة ذهبية لتجار الأسلحة
، خصوصا مع تفلت الوضع الداخلي الأوكراني وانتشار الفوضى والجماعات المتطرفة المسلحة وضعف السلطة المركزية. ساهم كل ذلك بظهور وانتشار عروض وإعلانات لبيع الأسلحة على الشبكات الإلكترونية غير القانونية والأسواق السوداء.
وكشف موقع إلكتروني عالمي متخصص ببيع الأسلحة بشكل غير قانوني والذي بات منصة رائجة مشابهة لأسواق الأسلحة السوداء العالمية
عن أسلحة أمريكية ذاع صيتها في الأشهر الأخيرة تم إرسالها إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا وهي قاذفات "جافلين" المضادة للدبابات.