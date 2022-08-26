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الجزائر... هطول أمطار غزيرة على 18 ولاية
الجزائر... هطول أمطار غزيرة على 18 ولاية
قالت مصالح الأرصاد الجزائرية إنها تتوقع سقوط أمطار غزيرة على شمال وجنوب البلاد، اليوم الجمعة.‏ 26.08.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر
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وستسقط الأمطار على 18 ولاية جزائرية، هي سيدي بلعباس، وعين قزام، والأغواط، وبرج بوعريريج، والمسيلة، وبرج باجي مختار، وتيارت، وتبسة، وباتنة، وسطيف، والجلفة، وتلمسان، والبيض، وخنشلة، وبسكرة، وسعيدة، والنعامة وأولاد جلال، وفقا صحيفة "الخبر" الجزائرية.ولفتت الأرصاد الجزائرية إلى أن الكمية المتساقطة تتراوح بين 20 و52 ملم.وتوقعت أن يبدأ سقوط الأمطار الغزيرة من منتصف نهار اليوم الجمعة، وحتى منتصف المساء.
https://sputnikarabic.ae/20220527/الجزائر-استمرار-هطول-الأمطار-الرعدية-الغزيرة-على-10-ولايات-1062760831.html
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

الجزائر... هطول أمطار غزيرة على 18 ولاية

15:48 GMT 26.08.2022
© Photo / Mark Boardman / Weather Photographer of the Year - 2016أمطار غزيرة
أمطار غزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
أمطار غزيرة
© Photo / Mark Boardman / Weather Photographer of the Year - 2016
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قالت مصالح الأرصاد الجزائرية إنها تتوقع سقوط أمطار غزيرة على شمال وجنوب البلاد، اليوم الجمعة.‏
وستسقط الأمطار على 18 ولاية جزائرية، هي سيدي بلعباس، وعين قزام، والأغواط، وبرج بوعريريج، والمسيلة، وبرج باجي مختار، وتيارت، وتبسة، وباتنة، وسطيف، والجلفة، وتلمسان، والبيض، وخنشلة، وبسكرة، وسعيدة، والنعامة وأولاد جلال، وفقا صحيفة "الخبر" الجزائرية.
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ولفتت الأرصاد الجزائرية إلى أن الكمية المتساقطة تتراوح بين 20 و52 ملم.
وتوقعت أن يبدأ سقوط الأمطار الغزيرة من منتصف نهار اليوم الجمعة، وحتى منتصف المساء.
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