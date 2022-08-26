https://sputnikarabic.ae/20220826/الجهاز-الأمني-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-أوكرانيا-تجسس-على-أهداف-عسكرية-في-كورسك-1066857790.html
الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا تجسس على أهداف عسكرية في كورسك
الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا تجسس على أهداف عسكرية في كورسك
أعلن الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، اعتقال عميل استخبارات أوكراني كان يقوم بأعمال تجسسية متعلقة بأهداف عسكرية في منطقة كورسك الروسية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T06:54+0000
2022-08-26T06:54+0000
2022-08-26T07:20+0000
روسيا
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وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا ومقطع فيديو يوثق اعترافات العميل الأوكراني الذي قال: إنه "عمل على جمع معلومات عن الضباط وعائلاتهم، وذلك من خلال طبيعة عمله كمهندس للديكور في الشقق والمنازل".وأضاف البيان أنه "تم اعتقاله وتمت مصادرة المؤلفات الخاصة بحرب العصابات والتخريب"، مشيرا إلى أنه حاول جمع معلومات عسكرية عن أهداف في منطقة كورسك ومحاولة تجنيد عناصر ضمن صفوف القوات المسلحة الروسية.وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا تجسس على أهداف عسكرية في كورسك
06:54 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 26.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، اعتقال عميل استخبارات أوكراني كان يقوم بأعمال تجسسية متعلقة بأهداف عسكرية في منطقة كورسك الروسية.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا ومقطع فيديو يوثق اعترافات العميل الأوكراني الذي قال: إنه "عمل على جمع معلومات عن الضباط وعائلاتهم، وذلك من خلال طبيعة عمله كمهندس للديكور في الشقق والمنازل".
وأضاف البيان أنه "تم اعتقاله وتمت مصادرة المؤلفات الخاصة بحرب العصابات والتخريب"، مشيرا إلى أنه حاول جمع معلومات عسكرية عن أهداف في منطقة كورسك ومحاولة تجنيد عناصر ضمن صفوف القوات المسلحة الروسية.
وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة
، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.