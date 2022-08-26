https://sputnikarabic.ae/20220826/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-4-من-جنوده-في-خروقات-من-أنصار-الله-للهدنة-1066855487.html

الجيش اليمني يعلن مقتل 4 من جنوده في خروقات من "أنصار الله" للهدنة

الجيش اليمني يعلن مقتل 4 من جنوده في خروقات من "أنصار الله" للهدنة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، أمس الخميس، سقوط 9 من جنوده بين قتيل وجريح، خلال 48 ساعة، إثر خروقات من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T00:32+0000

2022-08-26T00:32+0000

2022-08-26T00:32+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103540/26/1035402692_0:98:3080:1831_1920x0_80_0_0_205c87c0d835bf84eff45dead3eea97d.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش اليمني، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الحوثيين ارتكبوا 143 خرقاً للهدنة الأممية يومي (الثلاثاء والأربعاء 23 - 24 آب/ أغسطس) في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب.. وبقيّة الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، نتج عنها مقتل 4 من الجيش وإصابة 5 آخرين".وأشار إلى "استحداث الحوثيين مواقع وخنادق وشق طرقات فرعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات".في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، رصد 186 خرقاً ارتكبها التحالف العربي والجيش اليمني، للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر موقع "أنصار الله" الناطق باسم الجماعة، أن "الخروقات تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء نجران و43 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود [في إشارة إلى الحدود اليمنية السعودية]".وقال إنه "تم رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية [يقصد مواقع مسلحي الجماعة والقوات الموالية لها] في الأقروض بمحافظة تعز"، مشيراً إلى "رصد 26 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، بالإضافة إلى 105 خروقات بإطلاق نار في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود".ويوم الاثنين الماضي، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، صمود الهدنة في اليمن من الناحية العسكرية، وعدم حدوث أي ضربات جوية داخل اليمن، أو هجمات صادرة من اليمن عبر الحدود، مؤكداً تلقي مكتبه تقارير من الحكومة وجماعة "أنصار الله"، عن "أحداث مزعومة"، داعياً الطرفين إلى الاستفادة من لجنة التنسيق العسكرية لإدارة تلك الأحداث.وفي الثاني من آب/أغسطس الجاري، أعلن غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، خلال كل شهرين.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220823/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-5-من-عناصره-بخروقات-من-أنصار-الله-للهدنة-الأممية-1066779732.html

https://sputnikarabic.ae/20220822/اليمن-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-للسيطرة-على-محافظة-أبين-1066743982.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن