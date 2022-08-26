عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/الحارس-السابق-للأميرة-ديانا-كانت-تخطط-للانتقال-والعيش-في-أمريكا-قبل-مقتلها-1066859741.html
الحارس السابق للأميرة ديانا: كانت تخطط للانتقال والعيش في أمريكا قبل مقتلها
الحارس السابق للأميرة ديانا: كانت تخطط للانتقال والعيش في أمريكا قبل مقتلها
كشف الحارس الشخصي السابق للأميرة البريطانية ديانا، أنه كانت تخطط قبل أسابيع من مقتلها مساء 31 أغسطس 1997 بحادث سيارة في باريس، للانتقال إلى الولايات المتحدة... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T08:13+0000
2022-08-26T08:13+0000
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102588/62/1025886263_0:166:3009:1858_1920x0_80_0_0_7ec08ba465e8b723ffe3c833b5e7d41e.jpg
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، جاء ذلك في مذكرات أصدرها لي سانسوم الحارس السابق للأميرة ديانا، الثلاثاء الماضي، بعنوان "Protecting Diana: A Bodyguard's Story" (حماية ديانا.. قصة حارس شخصى)، وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على رحيلها.وكتب سانسوم في مذكراته، إنه في يوليو 1997 كانت الأميرة تقضي إجازة مع صديقها المصري الأصل عماد الفايد، أو "دودي" ابن المالك السابق لمتجر "هارودز" محمد الفايد في جنوب فرنسا على متن يخت فاخر، وكان يقوم هو بحمايتهما.وأضاف أن المصورين كانوا يرصدون بكاميراتهم حياتها اليومية مع صديقها الجديد".وأوضح أن الأميرة ديانا خلال الإجازة أخبرته بأنه لا يوجد ما يمكننها القيام به في المملكة المتحدة لأن الصحف هناك تهاجمها بغض النظر عما تفعله.وقالت له إنها تريد الانتقال إلى الولايات المتحدة للعيش والابتعاد عن كل شيء، " بحسب ما يتذكر "سانسوم" من حديثه معها.وذكر أيضا، أنه سألها عما إذا كان طفلاها الأميران سينتقلان معها، فردت بأن عائلة زوجها السابق، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، لن تسمح لها أبدا بأخذهما من واجباتهما الملكية، وقالت: "إذا انتقلت بدونهما، فربما سأتمكن من رؤيتهما فقط في أيام العطل المدرسية".وأشار إلى أن ديانا قررت فعلا إطلاع الصحفيين على نيتها بمغادرة المملكة المتحدة إلى الأبد.وفيما يتعلق بعلاقتها بعماد الفايد، كتب سانسوم: "كانا حنونين مع بعضهما البعض"، ثم وصف الأميرة بأنها "واحدة من أروع الناس الذين قابلتهم في حياتي على الإطلاق.. كانت جميلة، وشخصا عاديا يحب أطفاله" لذلك أطلق عليها البريطانيون لقب "أميرة الشعب" ويستعيدون قصتها أكثر كلما اقترب يوم 31 أغسطس من ذاكرتهم.
https://sputnikarabic.ae/20211113/طاهي-الأميرة-ديانا-يكشف-عرضت-أن-تعد-القهوة-لي-1050694180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102588/62/1025886263_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0da56904507e41bfeae18f14f359ab1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مجتمع
منوعات, مجتمع

الحارس السابق للأميرة ديانا: كانت تخطط للانتقال والعيش في أمريكا قبل مقتلها

08:13 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Herman Knippertzالأميرة ديانا، أميرة ويلز خلال حفل عشاء في ضيافة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) في بون، ألمانيا 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987
الأميرة ديانا، أميرة ويلز خلال حفل عشاء في ضيافة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) في بون، ألمانيا 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Herman Knippertz
تابعنا عبرTelegram
كشف الحارس الشخصي السابق للأميرة البريطانية ديانا، أنه كانت تخطط قبل أسابيع من مقتلها مساء 31 أغسطس 1997 بحادث سيارة في باريس، للانتقال إلى الولايات المتحدة والعيش فيها.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، جاء ذلك في مذكرات أصدرها لي سانسوم الحارس السابق للأميرة ديانا، الثلاثاء الماضي، بعنوان "Protecting Diana: A Bodyguard's Story" (حماية ديانا.. قصة حارس شخصى)، وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على رحيلها.
وكتب سانسوم في مذكراته، إنه في يوليو 1997 كانت الأميرة تقضي إجازة مع صديقها المصري الأصل عماد الفايد، أو "دودي" ابن المالك السابق لمتجر "هارودز" محمد الفايد في جنوب فرنسا على متن يخت فاخر، وكان يقوم هو بحمايتهما.
وأضاف أن المصورين كانوا يرصدون بكاميراتهم حياتها اليومية مع صديقها الجديد".
الأميرة ديانا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2021
طاهي الأميرة ديانا يكشف: عرضت أن تعد القهوة لي
13 نوفمبر 2021, 12:02 GMT
وأوضح أن الأميرة ديانا خلال الإجازة أخبرته بأنه لا يوجد ما يمكننها القيام به في المملكة المتحدة لأن الصحف هناك تهاجمها بغض النظر عما تفعله.
وقالت له إنها تريد الانتقال إلى الولايات المتحدة للعيش والابتعاد عن كل شيء، " بحسب ما يتذكر "سانسوم" من حديثه معها.
وذكر أيضا، أنه سألها عما إذا كان طفلاها الأميران سينتقلان معها، فردت بأن عائلة زوجها السابق، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، لن تسمح لها أبدا بأخذهما من واجباتهما الملكية، وقالت: "إذا انتقلت بدونهما، فربما سأتمكن من رؤيتهما فقط في أيام العطل المدرسية".
وأشار إلى أن ديانا قررت فعلا إطلاع الصحفيين على نيتها بمغادرة المملكة المتحدة إلى الأبد.
وفيما يتعلق بعلاقتها بعماد الفايد، كتب سانسوم: "كانا حنونين مع بعضهما البعض"، ثم وصف الأميرة بأنها "واحدة من أروع الناس الذين قابلتهم في حياتي على الإطلاق.. كانت جميلة، وشخصا عاديا يحب أطفاله" لذلك أطلق عليها البريطانيون لقب "أميرة الشعب" ويستعيدون قصتها أكثر كلما اقترب يوم 31 أغسطس من ذاكرتهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала