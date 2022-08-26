https://sputnikarabic.ae/20220826/الخارجية-الإيرانية-التواجد-الأمريكي-في-سوريا-غير-مشروع-1066872639.html

الخارجية الإيرانية: التواجد الأمريكي في سوريا غير مشروع

الخارجية الإيرانية: التواجد الأمريكي في سوريا غير مشروع

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا غير مشروع. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T12:39+0000

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العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وذكرت وكالة إرنا، ظهر اليوم الجمعة، أن ناصر كنعاني قد أعرب عن "إدانته للعدوان الأمريكي الأخير على المدافعين عن استقلال ووحدة الأراضي السورية".وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "التواجد الأمريكي في الأراضي السورية، والعدوان على المدافعين عن استقلالها ووحدة أراضيها، غير قانوني ومدان".ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال، أمس الخميس، إن الضربات الجوية التي وجهتها القوات الأمريكية لأهداف سورية، الثلاثاء، جاءت لحماية الأفراد الأمريكيين والدفاع عنهم وعرقلة سلسلة هجمات على أمريكا وشركائها"، حسب تعبيره.شن الجيش الأمريكي غارة جوية على موقعين في دير الزور شرقي سوريا استهدفت مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني، بحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية.وقال البيان إن الضربات استهدفت مرافق البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري، مشيرة أنها تأتي ردا على هجمات وقعت في 15 أغسطس/ آب قواتها، وذلك بتوجيه من الرئيس جو بايدن.ووصفت القيادة المركزية الضربة بأنها إجراء متناسب ومدروس يهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات.وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة بعد الهجمات، مؤكدة مقتل ثلاثة من منفذي الهجوم، والمشتبه بولائهم لإيران.

https://sputnikarabic.ae/20220824/القيادة-الوسطى-الأمريكية-إصابة-3-جنود-بعد-هجمات-صاروخية-على-موقعين-لقواتنا-في-سوريا-1066821029.html

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