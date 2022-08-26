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العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220826/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صواريخ-أوكرانية-على-مدينة-خيرسون-1066864656.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ أوكرانية على مدينة خيرسون
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ أوكرانية على مدينة خيرسون
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لأهداف صاروخية فوق مدينة خيرسون أطلقت من قبل القوات العسكرية الأوكرانية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T10:41+0000
2022-08-26T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المراسل أنه سمع دوي انفجارات في سماء المدينة، حيث تبين أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الروسية عملت على إسقاط عشرة صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على مدينة خيرسون.وكانت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه قد خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف بمساعدة القوات الروسية.وبحسب العسكري الأوكراني، فإن تفوق القوات الروسية في مجال المدفعية وتحصين مواقعها الدفاعية يقفان حائلا أمام تنفيذ وعيد كييف.
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العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ أوكرانية على مدينة خيرسون

10:41 GMT 26.08.2022
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مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لأهداف صاروخية فوق مدينة خيرسون أطلقت من قبل القوات العسكرية الأوكرانية.
وقال المراسل أنه سمع دوي انفجارات في سماء المدينة، حيث تبين أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الروسية عملت على إسقاط عشرة صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على مدينة خيرسون.
وكانت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه قد خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف بمساعدة القوات الروسية.
وبحسب العسكري الأوكراني، فإن تفوق القوات الروسية في مجال المدفعية وتحصين مواقعها الدفاعية يقفان حائلا أمام تنفيذ وعيد كييف.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:27 GMT
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