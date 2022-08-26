عربي
سقوط 4 صواريخ في منطقة النظائر المشعة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف القوات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20220826/الرئيس-الفرنسي-يكتب-بالعربية-عن-أهمية-الجزائر-خلال-زيارته-لها-1066876861.html
الرئيس الفرنسي يكتب بالعربية عن أهمية الجزائر خلال زيارته لها
الرئيس الفرنسي يكتب بالعربية عن أهمية الجزائر خلال زيارته لها
كتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أهمية الجزائري بالنسبة إلى بلاده، وذلك خلال زيارته لها ‏التي تستغرق 3 أيام.‏ 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T14:25+0000
2022-08-26T14:25+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
الجزائر
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1066876562_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_1f1b128d41f18b8495daa4ee4c1bd87e.jpg
ونشر ماكرون عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، صورة تجمعه بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من لقائه معه أمس، وأكد فيها أن "الجزائر تمثل بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل".وتابع: "تتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها".ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، أمس الخميس، في أول زيارة رسمية له منذ 5 سنوات، وستستغرق 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتضميد جراح الحقبة الاستعمارية.كما تأتي زيارة ماكرون بعد أقل من عام من أزمة دبلوماسية استمرت لأشهر بين فرنسا والجزائر، وأثارت التوترات بعد 60 عاما من حصول الدولة الواقعة شمالي أفريقيا على استقلالها عن فرنسا.وخلال زيارته، سيتواصل الرئيس الفرنسي مع الشباب الجزائري من خلال محطات مجدولة، تركز على ثقافة الشباب، بما في ذلك رقص "البريك دانس" وموسيقى البوب ​​"الراي" في شمال أفريقيا.وخلال السنوات الأخيرة، اتخذ ماكرون خطوات غير مسبوقة للاعتراف بالتعذيب والقتل على أيدي القوات الفرنسية خلال حرب استقلال الجزائر، التي جرت بين عامي 1954 و1962، وذلك في محاولة منه لتحسين العلاقات بين البلدين، التي لا تزال تعاني من الحقد، ومع ذلك، فإن سلسلة الإيماءات الرمزية لم تصل إلى مستوى اعتذار من فرنسا عن أفعالها خلال الحرب، وهو مطلب قديم من الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20220825/الرئيس-الفرنسي-ماكرون-يصل-الجزائر-في-أول-زيارة-منذ-5-سنوات-صور-1066849110.html
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1066876562_214:0:1911:1273_1920x0_80_0_0_7ebf8af7efd63df54af0b069e2ec1731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , الجزائر, العالم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , الجزائر, العالم

الرئيس الفرنسي يكتب بالعربية عن أهمية الجزائر خلال زيارته لها

14:25 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يغادران في نهاية مؤتمر صحفي مشترك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يغادران في نهاية مؤتمر صحفي مشترك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يغادران في نهاية مؤتمر صحفي مشترك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegram
كتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أهمية الجزائري بالنسبة إلى بلاده، وذلك خلال زيارته لها ‏التي تستغرق 3 أيام.‏
ونشر ماكرون عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، صورة تجمعه بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من لقائه معه أمس، وأكد فيها أن "الجزائر تمثل بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل".
وتابع: "تتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها".
ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، أمس الخميس، في أول زيارة رسمية له منذ 5 سنوات، وستستغرق 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتضميد جراح الحقبة الاستعمارية.
كما تأتي زيارة ماكرون بعد أقل من عام من أزمة دبلوماسية استمرت لأشهر بين فرنسا والجزائر، وأثارت التوترات بعد 60 عاما من حصول الدولة الواقعة شمالي أفريقيا على استقلالها عن فرنسا.
وخلال زيارته، سيتواصل الرئيس الفرنسي مع الشباب الجزائري من خلال محطات مجدولة، تركز على ثقافة الشباب، بما في ذلك رقص "البريك دانس" وموسيقى البوب ​​"الراي" في شمال أفريقيا.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يصافح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل اجتماعهما الثنائي في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
الرئيس الفرنسي ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة منذ 5 سنوات... صور
أمس, 17:15 GMT
وخلال السنوات الأخيرة، اتخذ ماكرون خطوات غير مسبوقة للاعتراف بالتعذيب والقتل على أيدي القوات الفرنسية خلال حرب استقلال الجزائر، التي جرت بين عامي 1954 و1962، وذلك في محاولة منه لتحسين العلاقات بين البلدين، التي لا تزال تعاني من الحقد، ومع ذلك، فإن سلسلة الإيماءات الرمزية لم تصل إلى مستوى اعتذار من فرنسا عن أفعالها خلال الحرب، وهو مطلب قديم من الجزائر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала