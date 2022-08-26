https://sputnikarabic.ae/20220826/السعودية-تحظر-التعامل-مع-مشاهير-التواصل-الاجتماعي-دون-ترخيص-إعلاني-1066873854.html
السعودية تحظر التعامل مع مشاهير التواصل الاجتماعي دون ترخيص إعلاني
السعودية تحظر التعامل مع مشاهير التواصل الاجتماعي دون ترخيص إعلاني
أبلغت وزارة التجارة السعودية الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بحظر التعامل والإعلان عبر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص مسبق. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:12+0000
2022-08-26T13:12+0000
2022-08-26T13:12+0000
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه سيتم تفعيل قرار حظر التعامل مع مشاهير التواصل الاجتماعي دون ترخيص ابتداءً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.تأتي هذه الخطوة في ظل إطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية خدمة ترخيص "موثوق" والذي يمنح للأفراد تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تنظيم القطاع في المملكة.وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية على ضرورة التقيد بالإجراء الجديد وحظر التعامل مع المعلنين غير المرخصين ابتداءً من الموعد المحدد.في السياق ذاته، طالبت الهيئة السعوديين بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة قبل أكتوبر المقبل تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية، حيث تتضمن اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات.يأتي من بين الاشتراطات ضرورة أن تُعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهيا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تحظر التعامل مع مشاهير التواصل الاجتماعي دون ترخيص إعلاني
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أبلغت وزارة التجارة السعودية الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بحظر التعامل والإعلان عبر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص مسبق.
وقالت صحيفة
"الشرق الأوسط" إنه سيتم تفعيل قرار حظر التعامل مع مشاهير التواصل الاجتماعي دون ترخيص ابتداءً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
تأتي هذه الخطوة في ظل إطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية خدمة ترخيص "موثوق" والذي يمنح للأفراد تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تنظيم القطاع في المملكة.
وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية على ضرورة التقيد بالإجراء الجديد وحظر التعامل مع المعلنين غير المرخصين ابتداءً من الموعد المحدد.
في السياق ذاته، طالبت الهيئة السعوديين بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة قبل أكتوبر المقبل تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية، حيث تتضمن اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات.
يأتي من بين الاشتراطات ضرورة أن تُعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهيا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.