https://sputnikarabic.ae/20220826/السفير-الروسي-في-سوخومي-إنشاء-قاعدة-عسكرية-جديدة-في-أبخازيا-ليس-ضمن-الخطط-الروسية-1066862268.html
السفير الروسي في سوخومي: إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في أبخازيا ليس ضمن الخطط الروسية
السفير الروسي في سوخومي: إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في أبخازيا ليس ضمن الخطط الروسية
أعلن السفير الروسي في أبخازيا، ميخائيل شورغالين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد خطط لبلاده، لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في جمهورية أبخازيا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T09:53+0000
2022-08-26T09:53+0000
2022-08-26T09:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأشار السفير إلى أن أمن الجمهورية مكفول بالكامل، من قبل قوات القاعدة العسكرية الروسية المشتركة السابعة، وإدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في أبخازيا.وقال شورغالين، لوكالة "سبوتنيك"، "في ذات الوقت، يجب أن يكون مفهوما، أن كلا الهيكلين الذين أشرت إليهما، يتم تحسينهما باستمرار، ويتطلب عملهما تحديث الإطار التنظيمي لوجودهما على أراضي الجمهورية. وبهذا المعنى، فإن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة ليس في الخطط؛ ولكن قد تجري تغييرات في الوظائف الحالية".وأكد السفير أن مصحتي "سوخوم" و"سوخومسكي"، هما جزء من القاعدة العسكرية الروسية المشتركة السابعة؛ وتعملان تحت إدارة رجال أعمال وتجار، لا علاقة لهم بالقاعدة العسكرية الروسية.وكانت روسيا اعترفت باستقلال أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، في 26 أغسطس/ آب 2008.كما اعترفت باستقلال أبخازيا، كل من نيكاراغوا وفنزويلا وناورو؛ وأعلنت سوريا الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في 29 مايو/ أيار 2018.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
السفير الروسي في سوخومي: إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في أبخازيا ليس ضمن الخطط الروسية
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أعلن السفير الروسي في أبخازيا، ميخائيل شورغالين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد خطط لبلاده، لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في جمهورية أبخازيا.
وأشار السفير إلى أن أمن الجمهورية مكفول بالكامل، من قبل قوات القاعدة العسكرية الروسية المشتركة السابعة، وإدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في أبخازيا.
وقال شورغالين، لوكالة "سبوتنيك
"، "في ذات الوقت، يجب أن يكون مفهوما، أن كلا الهيكلين الذين أشرت إليهما، يتم تحسينهما باستمرار، ويتطلب عملهما تحديث الإطار التنظيمي لوجودهما على أراضي الجمهورية. وبهذا المعنى، فإن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة ليس في الخطط؛ ولكن قد تجري تغييرات في الوظائف الحالية".
وأكد السفير أن مصحتي "سوخوم" و"سوخومسكي"، هما جزء من القاعدة العسكرية الروسية المشتركة السابعة؛ وتعملان تحت إدارة رجال أعمال وتجار، لا علاقة لهم بالقاعدة العسكرية الروسية.
وكانت روسيا اعترفت باستقلال أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، في 26 أغسطس/ آب 2008.
كما اعترفت باستقلال أبخازيا، كل من نيكاراغوا وفنزويلا وناورو؛ وأعلنت سوريا الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في 29 مايو/ أيار 2018.