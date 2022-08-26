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الشرطة الإسرائيلية تقتحم قرية النبي صموئيل شمالي القدس وتعتقل 5 فلسطينيين
الشرطة الإسرائيلية تقتحم قرية النبي صموئيل شمالي القدس وتعتقل 5 فلسطينيين
اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قرية النبي صموئيل شمالي مدينة القدس واعتقلت 5 فلسطينيين بدعوى اعتدائهم بالضرب على مستوطن. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T17:24+0000
2022-08-26T17:24+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تظاهر عشرات من سكان قرية النبي صموئيل الفلسطينية ظهر اليوم (الجمعة) احتجاجا على قرار إغلاق بوابات القرية بالقرب من ضريح النبي صموئيل شمال القدس".وأضافت: "في مرحلة معينة وصل نحو عشرة يهود إلى مكان الحادث وقاموا باستفزازهم وحدثت مواجهة بين الطرفين. وانقض المتظاهرون على أحدهم وهاجموه في حضور قوات الأمن الإسرائيلية".وتابعت الصحيفة: "هرع جنود حرس الحدود (تابعون للشرطة الإسرائيلية) ​​المتواجدون في المنطقة إلى مكان الحادث وقاموا بتفريق المشاغبين خلال دقائق، ولم يكن اليهودي الذي تعرض للاعتداء بحاجة إلى علاج طبي ولم يرغب في تقديم شكوى، إلا أن الشرطة أعلنت أنها فتحت تحقيقا واعتقلت خمسة من المهاجمين".ونقلت الصحيفة عن أمير عبيد رئيس قرية النبي صموئيل: "هذا هو الأسبوع السادس الذي نخرج فيه نحن سكان القرية للتظاهر ضد قرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق بوابات القرية أمامنا".وأضاف: "هناك بوابة واحدة فقط يمكنك من خلالها الدخول إلى القرية. لقد سئمنا من هذا الوضع القائم منذ أكثر من عقد من الزمن ، منذ بناء الجدار الفاصل. نطالب بفتح البوابات لنا لمنع الاختناق الذي نعيش فيه".
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آخر أخبار القدس الأن

الشرطة الإسرائيلية تقتحم قرية النبي صموئيل شمالي القدس وتعتقل 5 فلسطينيين

17:24 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalitاشتباكات بين فلسطينيين وشبان يهود في البلدة القديمة بالقدس بينما يحيي الإسرائيليون يوم القدس، وهو عيد إسرائيلي يحتفل فيه "بالاحتلال للمدينة القديمة" خلال حرب عام 1967.
اشتباكات بين فلسطينيين وشبان يهود في البلدة القديمة بالقدس بينما يحيي الإسرائيليون يوم القدس، وهو عيد إسرائيلي يحتفل فيه بالاحتلال للمدينة القديمة خلال حرب عام 1967. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قرية النبي صموئيل شمالي مدينة القدس واعتقلت 5 فلسطينيين بدعوى اعتدائهم بالضرب على مستوطن.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تظاهر عشرات من سكان قرية النبي صموئيل الفلسطينية ظهر اليوم (الجمعة) احتجاجا على قرار إغلاق بوابات القرية بالقرب من ضريح النبي صموئيل شمال القدس".
وأضافت: "في مرحلة معينة وصل نحو عشرة يهود إلى مكان الحادث وقاموا باستفزازهم وحدثت مواجهة بين الطرفين. وانقض المتظاهرون على أحدهم وهاجموه في حضور قوات الأمن الإسرائيلية".
وتابعت الصحيفة: "هرع جنود حرس الحدود (تابعون للشرطة الإسرائيلية) ​​المتواجدون في المنطقة إلى مكان الحادث وقاموا بتفريق المشاغبين خلال دقائق، ولم يكن اليهودي الذي تعرض للاعتداء بحاجة إلى علاج طبي ولم يرغب في تقديم شكوى، إلا أن الشرطة أعلنت أنها فتحت تحقيقا واعتقلت خمسة من المهاجمين".
ونقلت الصحيفة عن أمير عبيد رئيس قرية النبي صموئيل: "هذا هو الأسبوع السادس الذي نخرج فيه نحن سكان القرية للتظاهر ضد قرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق بوابات القرية أمامنا".
وأضاف: "هناك بوابة واحدة فقط يمكنك من خلالها الدخول إلى القرية. لقد سئمنا من هذا الوضع القائم منذ أكثر من عقد من الزمن ، منذ بناء الجدار الفاصل. نطالب بفتح البوابات لنا لمنع الاختناق الذي نعيش فيه".
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