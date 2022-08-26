https://sputnikarabic.ae/20220826/الطيران-الإثيوبي-يقصف-تيغراي-والحكومة-تدعو-السكان-للابتعاد-عن-أماكن-المتمردين-1066874271.html
الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين
الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين
قصف الطيران الإثيوبي، الجمعة، ميكيلي، عاصمة تيغراي، فيما دعت الحكومة سكان الإقليم إلى الابتعاد عن المناطق التي يتحصن فيها مسلحو الجبهة، والتي فيها معداتهم... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:16+0000
2022-08-26T13:16+0000
2022-08-26T13:25+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
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وقال الناطق باسم متمرّدي تيغراي، كينديا غيبريهيوت، في تصريحات صحفية، إن "طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون".وأكد البيان، التزام الحكومة الفيدرالية باستعدادها لإجراء محادثات "سلام" مع الجبهة دون شروط مسبقة بهدف التوصل لسلام.وأكدت الحكومة الإثيوبية، في وقت سابق من اليوم، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، متهمة الجبهة بـ"انتهاك الهدنة" التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.وذكر بيان للحكومة أن "متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينيتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة".وصباح الأربعاء، اتهم متمردو تيغراي الجيش الإثيوبي أولا بشن "هجوم واسع" على مواقعهم، قبل أن تتهمهم الحكومة الإثيوبية بدورها بـ"خرق" الهدنة.وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي الحزب الذي يسيطر على المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220114/من-يوقف-نزيف-الدماء-الحرب-في-إثيوبيا-توقفت-على-الأرض-لكنها-مستمرة-من-السماء-1056205359.html
https://sputnikarabic.ae/20220826/إثيوبيا-تعلن-هجوم-قوات-تيغراي-على-مواقع-عسكرية-للجيش-في-انتهاك-للهدنة-1066873597.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين
13:16 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 13:25 GMT 26.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
قصف الطيران الإثيوبي، الجمعة، ميكيلي، عاصمة تيغراي، فيما دعت الحكومة سكان الإقليم إلى الابتعاد عن المناطق التي يتحصن فيها مسلحو الجبهة، والتي فيها معداتهم العسكرية ومنشآت تدريبهم.
وقال الناطق باسم متمرّدي تيغراي، كينديا غيبريهيوت، في تصريحات صحفية
، إن "طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون".
وقالت الحكومة في بيان صدر اليوم الجمعة: "على الرغم من أن الحكومة تركت الباب مفتوحًا لخيارات السلام حتى الآن، استمرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية في شن هجماتها".
وأكد البيان، التزام الحكومة الفيدرالية باستعدادها لإجراء محادثات "سلام" مع الجبهة دون شروط مسبقة بهدف التوصل لسلام.
وأعلنت الحكومة في البيان أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاستهداف المنشآت العسكرية التي هي مصدر تباهٍ لعناصرالجبهة "المناهضة للسلام"، داعية سكان الإقليم إلى الابتعاد عن المناطق التي يتحصن فيها المسلحون.
وأكدت الحكومة الإثيوبية، في وقت سابق من اليوم، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، متهمة الجبهة بـ"انتهاك الهدنة" التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.
وقالت وزارة الخارجية إن "الجبهة تجاهلت جميع بدائل السلام
التي قدمتها الحكومة، وشنت هجمات على الجبهة الشرقية في بيسوبر وزوبل وتكوليش"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية
.
وذكر بيان للحكومة أن "متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينيتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة".
وصباح الأربعاء، اتهم متمردو تيغراي الجيش الإثيوبي أولا بشن "هجوم واسع" على مواقعهم، قبل أن تتهمهم الحكومة الإثيوبية بدورها بـ"خرق" الهدنة.
وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي الحزب الذي يسيطر على المنطقة.