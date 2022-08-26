عربي
الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين
https://sputnikarabic.ae/20220826/الطيران-الإثيوبي-يقصف-تيغراي-والحكومة-تدعو-السكان-للابتعاد-عن-أماكن-المتمردين-1066874271.html
الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين
الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين
قصف الطيران الإثيوبي، الجمعة، ميكيلي، عاصمة تيغراي، فيما دعت الحكومة سكان الإقليم إلى الابتعاد عن المناطق التي يتحصن فيها مسلحو الجبهة، والتي فيها معداتهم... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:16+0000
2022-08-26T13:25+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064369550_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f2d64a3b0d70572d9436a2149ae9891a.jpg
وقال الناطق باسم متمرّدي تيغراي، كينديا غيبريهيوت، في تصريحات صحفية، إن "طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون".وأكد البيان، التزام الحكومة الفيدرالية باستعدادها لإجراء محادثات "سلام" مع الجبهة دون شروط مسبقة بهدف التوصل لسلام.وأكدت الحكومة الإثيوبية، في وقت سابق من اليوم، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، متهمة الجبهة بـ"انتهاك الهدنة" التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.وذكر بيان للحكومة أن "متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينيتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة".وصباح الأربعاء، اتهم متمردو تيغراي الجيش الإثيوبي أولا بشن "هجوم واسع" على مواقعهم، قبل أن تتهمهم الحكومة الإثيوبية بدورها بـ"خرق" الهدنة.وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي الحزب الذي يسيطر على المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220114/من-يوقف-نزيف-الدماء-الحرب-في-إثيوبيا-توقفت-على-الأرض-لكنها-مستمرة-من-السماء-1056205359.html
https://sputnikarabic.ae/20220826/إثيوبيا-تعلن-هجوم-قوات-تيغراي-على-مواقع-عسكرية-للجيش-في-انتهاك-للهدنة-1066873597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064369550_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c511de53b8b1e9de2469f5b04d97325.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم

الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين

13:16 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 13:25 GMT 26.08.2022)
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIجنود في الجيش الإثيوبي
جنود في الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قصف الطيران الإثيوبي، الجمعة، ميكيلي، عاصمة تيغراي، فيما دعت الحكومة سكان الإقليم إلى الابتعاد عن المناطق التي يتحصن فيها مسلحو الجبهة، والتي فيها معداتهم العسكرية ومنشآت تدريبهم.
وقال الناطق باسم متمرّدي تيغراي، كينديا غيبريهيوت، في تصريحات صحفية، إن "طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون".

وقالت الحكومة في بيان صدر اليوم الجمعة: "على الرغم من أن الحكومة تركت الباب مفتوحًا لخيارات السلام حتى الآن، استمرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية في شن هجماتها".

طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
من يوقف نزيف الدماء... الحرب في إثيوبيا توقفت على الأرض لكنها مستمرة من السماء
14 يناير, 16:06 GMT
وأكد البيان، التزام الحكومة الفيدرالية باستعدادها لإجراء محادثات "سلام" مع الجبهة دون شروط مسبقة بهدف التوصل لسلام.

وأعلنت الحكومة في البيان أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاستهداف المنشآت العسكرية التي هي مصدر تباهٍ لعناصرالجبهة "المناهضة للسلام"، داعية سكان الإقليم إلى الابتعاد عن المناطق التي يتحصن فيها المسلحون.

وأكدت الحكومة الإثيوبية، في وقت سابق من اليوم، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، متهمة الجبهة بـ"انتهاك الهدنة" التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
إثيوبيا تعلن هجوم قوات تيغراي على مواقع عسكرية للجيش في "انتهاك للهدنة"
13:08 GMT
وقالت وزارة الخارجية إن "الجبهة تجاهلت جميع بدائل السلام التي قدمتها الحكومة، وشنت هجمات على الجبهة الشرقية في بيسوبر وزوبل وتكوليش"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وذكر بيان للحكومة أن "متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينيتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة".
وصباح الأربعاء، اتهم متمردو تيغراي الجيش الإثيوبي أولا بشن "هجوم واسع" على مواقعهم، قبل أن تتهمهم الحكومة الإثيوبية بدورها بـ"خرق" الهدنة.
وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي الحزب الذي يسيطر على المنطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала