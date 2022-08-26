https://sputnikarabic.ae/20220826/الطيران-الإثيوبي-يقصف-تيغراي-والحكومة-تدعو-السكان-للابتعاد-عن-أماكن-المتمردين-1066874271.html

الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين

الطيران الإثيوبي يقصف تيغراي والحكومة تدعو السكان للابتعاد عن أماكن المتمردين

قصف الطيران الإثيوبي، الجمعة، ميكيلي، عاصمة تيغراي، فيما دعت الحكومة سكان الإقليم إلى الابتعاد عن المناطق التي يتحصن فيها مسلحو الجبهة، والتي فيها معداتهم... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T13:16+0000

2022-08-26T13:16+0000

2022-08-26T13:25+0000

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

العالم

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وقال الناطق باسم متمرّدي تيغراي، كينديا غيبريهيوت، في تصريحات صحفية، إن "طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون".وأكد البيان، التزام الحكومة الفيدرالية باستعدادها لإجراء محادثات "سلام" مع الجبهة دون شروط مسبقة بهدف التوصل لسلام.وأكدت الحكومة الإثيوبية، في وقت سابق من اليوم، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، متهمة الجبهة بـ"انتهاك الهدنة" التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.وذكر بيان للحكومة أن "متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينيتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة".وصباح الأربعاء، اتهم متمردو تيغراي الجيش الإثيوبي أولا بشن "هجوم واسع" على مواقعهم، قبل أن تتهمهم الحكومة الإثيوبية بدورها بـ"خرق" الهدنة.وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي الحزب الذي يسيطر على المنطقة.

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https://sputnikarabic.ae/20220826/إثيوبيا-تعلن-هجوم-قوات-تيغراي-على-مواقع-عسكرية-للجيش-في-انتهاك-للهدنة-1066873597.html

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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم