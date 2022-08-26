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https://sputnikarabic.ae/20220826/القوات-الأوكرانية-تقصف-بالمدفعية-الأمريكية-بلدة-ستاخانوفا-في-دونيتسك-1066856412.html
القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية الأمريكية بلدة ستاخانوفا في دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية الأمريكية بلدة ستاخانوفا في دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المدفعية الأوكرانية قصفت بلدة... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T05:17+0000
2022-08-26T05:17+0000
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ونشر المكتب التمثيلي على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" بيانا رسميا جاء فيه: "قصفت القوات العسكرية الأوكرانية قذائف مدفعية عند الساعة الرابعة فجرا على بلدة ستاخانوفا الواقعة ضمن منطقة دونيتسك".وأضاف البيان: "المدفعية المستخدمة خلال عمليات القصف الأخيرة تعود للولايات المتحدة وهي مدفعية من طراز "هيمارس" والقذائف سقطت في مناطق غير مأهولة ولا خسائر بشرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية الأمريكية بلدة ستاخانوفا في دونيتسك

05:17 GMT 26.08.2022
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المدفعية الأوكرانية قصفت بلدة ستاخانوفا.
ونشر المكتب التمثيلي على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" بيانا رسميا جاء فيه: "قصفت القوات العسكرية الأوكرانية قذائف مدفعية عند الساعة الرابعة فجرا على بلدة ستاخانوفا الواقعة ضمن منطقة دونيتسك".
وأضاف البيان: "المدفعية المستخدمة خلال عمليات القصف الأخيرة تعود للولايات المتحدة وهي مدفعية من طراز "هيمارس" والقذائف سقطت في مناطق غير مأهولة ولا خسائر بشرية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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