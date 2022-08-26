https://sputnikarabic.ae/20220826/القوات-الروسية-تقضي-على-نحو-50-قوميا-أوكرانيا-متطرفا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1066865823.html

القوات الروسية تقضي على نحو 50 قوميا أوكرانيا متطرفا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تقضي على نحو 50 قوميا أوكرانيا متطرفا في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة قضت على نحو 50 قوميا أوكرانيا متطرفا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T11:31+0000

2022-08-26T11:31+0000

2022-08-26T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة لضربات المدفعية المركزة، التي شنتها القوات الروسية على المواقع القتالية للواء الهجوم الجوي 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سيفيرسك، ولواء الدفاع الإقليمي 101 في منطقة ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 50 قوميا متطرفا وتسع معدات مدرعة و مركبات".وأضافت الوزارة أن أفراد لوائين أوكرانيين فروا من مواقعهم في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف بسبب الخسائر.وأوضح البيان أنه: "بسبب الخسائر الفادحة وفقدان القدرة القتالية، ترك عسكريو وحدات اللواء الآلي 53 للقوات الأوكرانية في نوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واللواء الآلي 93 في مقاطعة خاركوف ديبروفنوي، تركوا مواقعهم وغادروا مناطق القتال".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، تحرير المدن والبلدات في جنوب شرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها المسلحون القوميون المتشددون والقوات الأوكرانية، المدعومة من الدول الغربية.وفي وقت سابق، حررت القوت المشتركة جميع أراضي جمهورية لوغانسك، وتواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك، وبخاصة المناطق، التي يستخدمها القوميون لقصف السكان والمنشآت المدنية في الجمهورية.كما تمكنت القوات المسلحة الروسية من تحرير معظم أراضي مقاطعة خيرسون، وحوالي ثلثي أراضي مقاطعة زابوروجيه، ومناطق واسعة من مقاطعة خاركوف، وجزء من مقاطعة نيكولاييف.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا، لحماية المدنيين في لوغانسك ودونيتسك، من بطش قوات أوكرانيا، التي اضطهدت المواطنين، على مدار ثماني سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20220822/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-50-قوميا-متطرفا-بهجوم-على-مواقع-اللواء-28-الأوكراني-1066710797.html

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