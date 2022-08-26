https://sputnikarabic.ae/20220826/المخابرات-الأوكرانية-تشتبه-بتورط-الرئيس-الشيشاني-بجرائم-حرب-وإبادة-في-البلاد-1066871716.html
المخابرات الأوكرانية تشتبه بتورط الرئيس الشيشاني بجرائم حرب وإبادة في البلاد
المخابرات الأوكرانية تشتبه بتورط الرئيس الشيشاني بجرائم حرب وإبادة في البلاد
أعلن جهاز الأمني الأوكراني، اليوم الجمعة، أنها تشتبه بتورط الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وإثنين من مرؤوسيه بجرائم حرب وإبادة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:35+0000
2022-08-26T12:35+0000
2022-08-26T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأصدرت الخدمة الصحفية التابعة للاستخبارات الأوكرنية بيانا رسميا وجاء فيه: "قامت دائرة الأمن الأوكرانية بجمع أدلة على جرائم حرب ارتكبها رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، بالإضافة إلى دانييل مارتينوف وحسين مجيدوف".وفقًا لتقرير وكالة الاستخبارات الأوكرانية المركزية،، تم توثيق أنه في الفترة من فبراير إلى مارس 2022 قاد قديروف تطوير وتخطيط العمليات العسكرية الفردية للوحدات، وأصدر الأوامر واستمع إلى التقارير من قادتها.وأضاف البيان: "بناءً على الأدلة التي تم جمعها، كان هناك اشتباه في ارتكاب إجراءات متعمدة لتغيير حدود أراضي أوكرانيا في انتهاك للإجراءات المنصوص عليها في دستور أوكرانيا، والتي أدت إلى مقتل أشخاص وعواقب وخيمة أخرى".وقال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن تسعة آلاف مقاتل من الشيشان مستعدون للذهاب إلى أراضي أوكرانيا، وهناك 10 آلاف آخرون في الاحتياط.وكتب الرئيس الشيشاني على "تلغرام": "في الوقت الحالي، هناك 9000 مقاتل مدرب جيدًا على استعداد لإرسالهم من جمهورية الشيشان. وهناك 10000 جندي آخر في الاحتياط وينتظرون. وهم على استعداد للقيام بأي عمل حتى يتم هزيمة النازيين تمامًا في أوكرانيا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المخابرات الأوكرانية تشتبه بتورط الرئيس الشيشاني بجرائم حرب وإبادة في البلاد
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أعلن جهاز الأمني الأوكراني، اليوم الجمعة، أنها تشتبه بتورط الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وإثنين من مرؤوسيه بجرائم حرب وإبادة.
وأصدرت الخدمة الصحفية التابعة للاستخبارات الأوكرنية بيانا رسميا وجاء فيه: "قامت دائرة الأمن الأوكرانية بجمع أدلة على جرائم حرب ارتكبها رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، بالإضافة إلى دانييل مارتينوف وحسين مجيدوف".
وفقًا لتقرير وكالة الاستخبارات الأوكرانية المركزية،، تم توثيق أنه في الفترة من فبراير إلى مارس 2022 قاد قديروف تطوير وتخطيط العمليات العسكرية الفردية للوحدات، وأصدر الأوامر واستمع إلى التقارير من قادتها.
وأضاف البيان: "بناءً على الأدلة التي تم جمعها، كان هناك اشتباه في ارتكاب إجراءات متعمدة لتغيير حدود أراضي أوكرانيا في انتهاك للإجراءات المنصوص عليها في دستور أوكرانيا، والتي أدت إلى مقتل أشخاص وعواقب وخيمة أخرى".
وقال رئيس الشيشان رمضان قديروف
إن تسعة آلاف مقاتل من الشيشان مستعدون للذهاب إلى أراضي أوكرانيا، وهناك 10 آلاف آخرون في الاحتياط.
وكتب الرئيس الشيشاني على "تلغرام": "في الوقت الحالي، هناك 9000 مقاتل مدرب جيدًا على استعداد لإرسالهم من جمهورية الشيشان. وهناك 10000 جندي آخر في الاحتياط وينتظرون. وهم على استعداد للقيام بأي عمل حتى يتم هزيمة النازيين تمامًا في أوكرانيا".