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اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار لتنمية أفريقيا
اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار لتنمية أفريقيا
أفادت وسائل إعلام محلية يابانية بأن اليابان تعتزم تقديم 30 مليار دولار مساعدات للتنمية بأفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد 8" بتونس. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T14:28+0000
2022-08-26T14:28+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.وفي الإطار ذاته يعتزم كيشيدا إلقاء كلمة عن بعد في المؤتمر نظرا لإصابته بـ"كوفيد-19" وهو السبب وراء إلغاء قدومه إلى تونس.يذكر أن من بين أبرز الملفات المطروحة في مؤتمر "تيكاد8" الأمن الغذائي أفريقيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا و قضايا تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.يشار إلى أن مؤتمر "تيكاد 8" هو الثاني الذي يُعقد في أفريقيا تتم استضافته بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
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أخبار العالم الآن, أخبار تونس اليوم

اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار لتنمية أفريقيا

14:28 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - إعادة انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، فوميو كيشيدا (الثاني من اليمين) بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للوزراء في مجلس النواب بالبرلمان في طوكيو.
4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - إعادة انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، فوميو كيشيدا (الثاني من اليمين) بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للوزراء في مجلس النواب بالبرلمان في طوكيو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
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أفادت وسائل إعلام محلية يابانية بأن اليابان تعتزم تقديم 30 مليار دولار مساعدات للتنمية بأفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد 8" بتونس.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
وفي الإطار ذاته يعتزم كيشيدا إلقاء كلمة عن بعد في المؤتمر نظرا لإصابته بـ"كوفيد-19" وهو السبب وراء إلغاء قدومه إلى تونس.
يذكر أن من بين أبرز الملفات المطروحة في مؤتمر "تيكاد8" الأمن الغذائي أفريقيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا و قضايا تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.
يشار إلى أن مؤتمر "تيكاد 8" هو الثاني الذي يُعقد في أفريقيا تتم استضافته بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
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