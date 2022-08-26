https://sputnikarabic.ae/20220826/اليابان-تتعهد-بتقديم-30-مليار-دولار-لتنمية-أفريقيا-1066876992.html
اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار لتنمية أفريقيا
اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار لتنمية أفريقيا
أفادت وسائل إعلام محلية يابانية بأن اليابان تعتزم تقديم 30 مليار دولار مساعدات للتنمية بأفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد 8" بتونس. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T14:28+0000
2022-08-26T14:28+0000
2022-08-26T14:28+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.وفي الإطار ذاته يعتزم كيشيدا إلقاء كلمة عن بعد في المؤتمر نظرا لإصابته بـ"كوفيد-19" وهو السبب وراء إلغاء قدومه إلى تونس.يذكر أن من بين أبرز الملفات المطروحة في مؤتمر "تيكاد8" الأمن الغذائي أفريقيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا و قضايا تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.يشار إلى أن مؤتمر "تيكاد 8" هو الثاني الذي يُعقد في أفريقيا تتم استضافته بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار لتنمية أفريقيا
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أفادت وسائل إعلام محلية يابانية بأن اليابان تعتزم تقديم 30 مليار دولار مساعدات للتنمية بأفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد 8" بتونس.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
وفي الإطار ذاته يعتزم كيشيدا إلقاء كلمة عن بعد في المؤتمر نظرا لإصابته بـ"كوفيد-19" وهو السبب وراء إلغاء قدومه إلى تونس.
يذكر أن من بين أبرز الملفات المطروحة في مؤتمر "تيكاد8" الأمن الغذائي أفريقيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا و قضايا تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.
يشار إلى أن مؤتمر "تيكاد 8" هو الثاني الذي يُعقد في أفريقيا تتم استضافته بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.