https://sputnikarabic.ae/20220826/انتبه-كيف-تؤثر-وضعية-جسمك-على-فاعلية-بلع-حبوب-الدواء؟-1066870192.html
انتبه... كيف تؤثر وضعية جسمك على فاعلية بلع حبوب الدواء؟
انتبه... كيف تؤثر وضعية جسمك على فاعلية بلع حبوب الدواء؟
ربما لم يخطر لك يومًا، أن تلتزم وضعية محددة حين تتناول أقراص الدواء، فتارةً تكون واقفا وتارةً قاعدا وقد تتناولها وأنت في حالة الاستلقاء على سريرك. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:23+0000
2022-08-26T12:23+0000
2022-08-26T12:23+0000
الصحة
منوعات
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لكنّ دراسةً حديثة، نشرها الموقع الإلكتروني لجامعة جونز هوبكنز، وجدت أن تناول الدواء في وضع الاستلقاء على الجانب الأيمن، يؤدي إلى تأثير أسرع فاعلية، من الأوضاع الأخرى، حسبما نقل موقع "بيلد" الألماني.ولكن كيف شرح الباحثون ذلك؟تأثير حبوب الدواء التي تتناولها، يبدأ مفعوله عندما تنتقل مكوناته الفعالة من المعدة إلى الأمعاء، فعند هبوط هذه الحبوب إلى المعدة تذوب بسرعة، ليتم نقل العنصر النشط بسرعة أكبر إلى الإثني عشر في الجهاز الهضمي، وهنا أراد العلماء أن يحددوا المدة الزمنية التي يستغرقها القرص أو الكبسولة، ليبدأ مفعوله في الحالات المختلفة.أما إذ كان الشخص مستلقيا على شقه الأيسر، فإن بداية المفعول تستغرق حوالي 100 دقيقة.
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الصحة, منوعات
انتبه... كيف تؤثر وضعية جسمك على فاعلية بلع حبوب الدواء؟
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ربما لم يخطر لك يومًا، أن تلتزم وضعية محددة حين تتناول أقراص الدواء، فتارةً تكون واقفا وتارةً قاعدا وقد تتناولها وأنت في حالة الاستلقاء على سريرك.
لكنّ دراسةً حديثة، نشرها الموقع الإلكتروني لجامعة جونز هوبكنز
، وجدت أن تناول الدواء في وضع الاستلقاء على الجانب الأيمن، يؤدي إلى تأثير أسرع فاعلية، من الأوضاع الأخرى، حسبما نقل موقع "بيلد" الألماني.
ولكن كيف شرح الباحثون ذلك؟
تأثير حبوب الدواء التي تتناولها، يبدأ مفعوله عندما تنتقل مكوناته الفعالة من المعدة إلى الأمعاء، فعند هبوط هذه الحبوب إلى المعدة تذوب بسرعة، ليتم نقل العنصر النشط بسرعة أكبر إلى الإثني عشر في الجهاز الهضمي، وهنا أراد العلماء أن يحددوا المدة الزمنية التي يستغرقها القرص أو الكبسولة، ليبدأ مفعوله في الحالات المختلفة.
وهنا، لاحظ الباحثون أن بداية المفعول يستغرق عند أو الوقوف أو الجلوس بشكل طبيعي حوالي 23 دقيقة، أما إذا استلقى الشخص على الجانب الأيمن من جسده عند بلع حبوب الدواء، فلن يستغرق الأمر سوى عشر دقائق.
أما إذ كان الشخص مستلقيا على شقه الأيسر، فإن بداية المفعول تستغرق حوالي 100 دقيقة.