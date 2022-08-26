https://sputnikarabic.ae/20220826/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-عند-3000-دولار-1066858872.html
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا عند 3000 دولار
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا عند 3000 دولار
خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، ما يقرب من 9% ، مسجلة 3000 دولار لكل ألف متر مكعب. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T07:28+0000
2022-08-26T07:28+0000
2022-08-26T07:28+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060756417_0:137:2501:1543_1920x0_80_0_0_cdcd76ca917982b54ebedbc81a34b23d.jpg
وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجلت انخفاضا في أسعار الغاز عند مستوى 3007.2 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتبارا من الساعة 09:22 بتوقيت موسكو. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 3290.2 دولار، الذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي كانت شركة "غازبروم" قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 2 سبتمبر/ أيلول.وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاح في شركة "سيمنز" للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر مضخة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.
https://sputnikarabic.ae/20220825/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-عتبة-3300-دولار-للمرة-الأولى-منذ-مارس-1066847714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060756417_130:0:2369:1679_1920x0_80_0_0_995a1adcfe1e40ad73c09b36c0c78bbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا عند 3000 دولار
تابعنا عبر
خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، ما يقرب من 9% ، مسجلة 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة
(على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجلت انخفاضا في أسعار الغاز عند مستوى 3007.2 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتبارا من الساعة 09:22 بتوقيت موسكو. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 3290.2 دولار، الذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
وتتأثر الأسعار
بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي كانت شركة "غازبروم" قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 2 سبتمبر/ أيلول.
وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاح في شركة "سيمنز" للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر مضخة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.