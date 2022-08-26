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انخفاض أسعار الغاز في أوروبا عند 3000 دولار
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا عند 3000 دولار
خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، ما يقرب من 9% ، مسجلة 3000 دولار لكل ألف متر مكعب. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T07:28+0000
2022-08-26T07:28+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجلت انخفاضا في أسعار الغاز عند مستوى 3007.2 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتبارا من الساعة 09:22 بتوقيت موسكو. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 3290.2 دولار، الذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي كانت شركة "غازبروم" قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 2 سبتمبر/ أيلول.وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاح في شركة "سيمنز" للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر مضخة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.
https://sputnikarabic.ae/20220825/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-عتبة-3300-دولار-للمرة-الأولى-منذ-مارس-1066847714.html
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اقتصاد
اقتصاد

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا عند 3000 دولار

07:28 GMT 26.08.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev / الذهاب إلى بنك الصورمحطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا
محطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev
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خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، ما يقرب من 9% ، مسجلة 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجلت انخفاضا في أسعار الغاز عند مستوى 3007.2 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتبارا من الساعة 09:22 بتوقيت موسكو. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 3290.2 دولار، الذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي كانت شركة "غازبروم" قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 2 سبتمبر/ أيلول.
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 3300 دولار للمرة الأولى منذ مارس
أمس, 15:52 GMT
وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاح في شركة "سيمنز" للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر مضخة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.
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