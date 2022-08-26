https://sputnikarabic.ae/20220826/بادين-الشعب-الصيني-قلق-جدا-بشأن-مستقبله--1066855982.html
بادين: الشعب الصيني قلق جدا بشأن مستقبله
بادين: الشعب الصيني قلق جدا بشأن مستقبله
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في حالة الحزب الديمقراطي في ماريلاند، كما نقل البيت الأبيض، إن "الشعب الصيني قلق جدا" بشأن مستقبلهم. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T02:57+0000
2022-08-26T02:57+0000
2022-08-26T02:57+0000
الصين
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في حالة الحزب الديمقراطي في ماريلاند، كما نقل البيت الأبيض، إن "الشعب الصيني قلق جدا" بشأن مستقبلهم.كما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب وأتباعه بسبب أيديولوجيتهم التي وصفها بأنها متطرفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
بادين: الشعب الصيني قلق جدا بشأن مستقبله
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واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن في حالة الحزب الديمقراطي في ماريلاند، كما نقل البيت الأبيض، إن "الشعب الصيني قلق جدا" بشأن مستقبلهم.
كما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب وأتباعه بسبب أيديولوجيتهم التي وصفها بأنها متطرفة.