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https://sputnikarabic.ae/20220826/بادين-الشعب-الصيني-قلق-جدا-بشأن-مستقبله--1066855982.html
بادين: الشعب الصيني قلق جدا بشأن مستقبله
بادين: الشعب الصيني قلق جدا بشأن مستقبله
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في حالة الحزب الديمقراطي في ماريلاند، كما نقل البيت الأبيض، إن "الشعب الصيني قلق جدا" بشأن مستقبلهم. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في حالة الحزب الديمقراطي في ماريلاند، كما نقل البيت الأبيض، إن "الشعب الصيني قلق جدا" بشأن مستقبلهم.كما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب وأتباعه بسبب أيديولوجيتهم التي وصفها بأنها متطرفة.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بادين: الشعب الصيني قلق جدا بشأن مستقبله

02:57 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في حالة الحزب الديمقراطي في ماريلاند، كما نقل البيت الأبيض، إن "الشعب الصيني قلق جدا" بشأن مستقبلهم.
كما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب وأتباعه بسبب أيديولوجيتهم التي وصفها بأنها متطرفة.
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