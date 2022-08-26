https://sputnikarabic.ae/20220826/براءة-اختراع-تكشف-تصميم-هاتف-آيفون-14-برو-قبل-12-يوما-من-الإعلان-عنه-رسميا-1066879161.html
براءة اختراع تكشف تصميم هاتف "آيفون 14 برو" قبل 12 يوما من الإعلان عنه رسميا
براءة اختراع تكشف تصميم هاتف "آيفون 14 برو" قبل 12 يوما من الإعلان عنه رسميا
كشفت صور جديدة عن تصميم هاتف "آيفون 14 برو" الجديد القادم من شركة "آبل" الأمريكية، والذي ستتم إزاحة الستار عنه رسميا الشهر المقبل. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T15:32+0000
2022-08-26T15:32+0000
2022-08-26T15:33+0000
شركة آبل
مجتمع
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ونشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي طلب براءة اختراع للهاتف الجديد، والذي يؤكد مزاعم التقارير بأنه سيتخلى لأول مرة عن "الحز" الموجود في أعلى الشاشة، واستبداله بدائرة صغيرة، بالإضافة إلى مكان لكاميرا التقاط الصور "السيلفي".وستعلن رسميا عن أجهزتها الذكية القادمة، بما فيها سلسلة هواتف "آيفون 14"، في 7 سبتمبر/ أيلول.وبدأت شركة "آبل" بالفعل في إرسال الدعوات لحضور حدثها المهم خلال الشهر المقبل، والذي سيذاع على الهواء مباشرة من حديقة "آبل"، ويحمل عنوانا رئيسيا هو "Far Out" (بعيدا)، دون أن تقدم الشركة الأمريكية أي توضيحات بشأن المعنى.وأفادت العديد من التقارير بأن حدث "آبل" القادم سيشمل الإعلان عن تشكيلة هواتف "آيفون" لعام 2022، والتي تتألف من "آيفون 14" بشاشة حجمها 6.1 بوصة، و"آيفون 14 ماكس" بشاشة حجمها 6.7 بوصة، و"آيفون 14 برو" بشاشة حجمها 6.1 بوصة، و"آيفون 14 برو ماكس" بشاشة كبيرة يبلغ حجمها 6.7 بوصة، فضلا عن الإعلان عن طراز "صغير" جديد، بسبب ضعف مبيعات هاتفي "آيفون 12 ميني" و"آيفون 13 ميني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, مجتمع
براءة اختراع تكشف تصميم هاتف "آيفون 14 برو" قبل 12 يوما من الإعلان عنه رسميا
15:32 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 26.08.2022) تابعنا عبر
كشفت صور جديدة عن تصميم هاتف "آيفون 14 برو" الجديد القادم من شركة "آبل" الأمريكية، والذي ستتم إزاحة الستار عنه رسميا الشهر المقبل.
ونشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي طلب براءة اختراع للهاتف الجديد، والذي يؤكد مزاعم التقارير بأنه سيتخلى لأول مرة عن "الحز" الموجود في أعلى الشاشة، واستبداله بدائرة صغيرة، بالإضافة إلى مكان لكاميرا التقاط الصور "السيلفي".
وستعلن رسميا عن أجهزتها الذكية القادمة، بما فيها سلسلة هواتف "آيفون 14"، في 7 سبتمبر/ أيلول.
وبدأت شركة "آبل" بالفعل في إرسال الدعوات لحضور حدثها المهم خلال الشهر المقبل، والذي سيذاع على الهواء مباشرة من حديقة "آبل"، ويحمل عنوانا رئيسيا هو "Far Out" (بعيدا)، دون أن تقدم الشركة الأمريكية أي توضيحات بشأن المعنى.
وأفادت العديد من التقارير بأن حدث "آبل" القادم سيشمل الإعلان عن تشكيلة هواتف "آيفون" لعام 2022، والتي تتألف من "آيفون 14" بشاشة حجمها 6.1 بوصة، و"آيفون 14 ماكس" بشاشة حجمها 6.7 بوصة، و"آيفون 14 برو" بشاشة حجمها 6.1 بوصة، و"آيفون 14 برو ماكس" بشاشة كبيرة يبلغ حجمها 6.7 بوصة، فضلا عن الإعلان عن طراز "صغير" جديد، بسبب ضعف مبيعات هاتفي "آيفون 12 ميني" و"آيفون 13 ميني".