عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/براءة-اختراع-تكشف-تصميم-هاتف-آيفون-14-برو-قبل-12-يوما-من-الإعلان-عنه-رسميا-1066879161.html
براءة اختراع تكشف تصميم هاتف "آيفون 14 برو" قبل 12 يوما من الإعلان عنه رسميا
براءة اختراع تكشف تصميم هاتف "آيفون 14 برو" قبل 12 يوما من الإعلان عنه رسميا
كشفت صور جديدة عن تصميم هاتف "آيفون 14 برو" الجديد القادم من شركة "آبل" الأمريكية، والذي ‏ستتم إزاحة الستار عنه رسميا الشهر المقبل.‏ 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T15:32+0000
2022-08-26T15:33+0000
شركة آبل
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066761851_0:0:1569:883_1920x0_80_0_0_c436bf86ac4d4f7f51333811f7390151.jpg
ونشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي طلب براءة اختراع للهاتف الجديد، والذي يؤكد مزاعم التقارير بأنه سيتخلى لأول مرة عن "الحز" الموجود في أعلى الشاشة، واستبداله بدائرة صغيرة، بالإضافة إلى مكان لكاميرا التقاط الصور "السيلفي".وستعلن رسميا عن أجهزتها الذكية القادمة، بما فيها سلسلة هواتف "آيفون 14"، في 7 سبتمبر/ أيلول.وبدأت شركة "آبل" بالفعل في إرسال الدعوات لحضور حدثها المهم خلال الشهر المقبل، والذي سيذاع على الهواء مباشرة من حديقة "آبل"، ويحمل عنوانا رئيسيا هو "Far Out" (بعيدا)، دون أن تقدم الشركة الأمريكية أي توضيحات بشأن المعنى.وأفادت العديد من التقارير بأن حدث "آبل" القادم سيشمل الإعلان عن تشكيلة هواتف "آيفون" لعام 2022، والتي تتألف من "آيفون 14" بشاشة حجمها 6.1 بوصة، و"آيفون 14 ماكس" بشاشة حجمها 6.7 بوصة، و"آيفون 14 برو" بشاشة حجمها 6.1 بوصة، و"آيفون 14 برو ماكس" بشاشة كبيرة يبلغ حجمها 6.7 بوصة، فضلا عن الإعلان عن طراز "صغير" جديد، بسبب ضعف مبيعات هاتفي "آيفون 12 ميني" و"آيفون 13 ميني".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066761851_0:0:1393:1045_1920x0_80_0_0_d5630f99add205cbe5b82777804e5117.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة آبل, مجتمع
شركة آبل, مجتمع

براءة اختراع تكشف تصميم هاتف "آيفون 14 برو" قبل 12 يوما من الإعلان عنه رسميا

15:32 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 26.08.2022)
© AFP 2022 / JOSH EDELSONشعار شركة "آبل" الأمريكية
شعار شركة آبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
شعار شركة "آبل" الأمريكية
© AFP 2022 / JOSH EDELSON
تابعنا عبرTelegram
كشفت صور جديدة عن تصميم هاتف "آيفون 14 برو" الجديد القادم من شركة "آبل" الأمريكية، والذي ‏ستتم إزاحة الستار عنه رسميا الشهر المقبل.‏
ونشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي طلب براءة اختراع للهاتف الجديد، والذي يؤكد مزاعم التقارير بأنه سيتخلى لأول مرة عن "الحز" الموجود في أعلى الشاشة، واستبداله بدائرة صغيرة، بالإضافة إلى مكان لكاميرا التقاط الصور "السيلفي".
وستعلن رسميا عن أجهزتها الذكية القادمة، بما فيها سلسلة هواتف "آيفون 14"، في 7 سبتمبر/ أيلول.
وبدأت شركة "آبل" بالفعل في إرسال الدعوات لحضور حدثها المهم خلال الشهر المقبل، والذي سيذاع على الهواء مباشرة من حديقة "آبل"، ويحمل عنوانا رئيسيا هو "Far Out" (بعيدا)، دون أن تقدم الشركة الأمريكية أي توضيحات بشأن المعنى.
وأفادت العديد من التقارير بأن حدث "آبل" القادم سيشمل الإعلان عن تشكيلة هواتف "آيفون" لعام 2022، والتي تتألف من "آيفون 14" بشاشة حجمها 6.1 بوصة، و"آيفون 14 ماكس" بشاشة حجمها 6.7 بوصة، و"آيفون 14 برو" بشاشة حجمها 6.1 بوصة، و"آيفون 14 برو ماكس" بشاشة كبيرة يبلغ حجمها 6.7 بوصة، فضلا عن الإعلان عن طراز "صغير" جديد، بسبب ضعف مبيعات هاتفي "آيفون 12 ميني" و"آيفون 13 ميني".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала