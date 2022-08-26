https://sputnikarabic.ae/20220826/براءة-متهم-بالاغتصاب-بعد-قضاء-36-عاما-في-السجن-ظلما-1066864497.html

براءة متهم بالاغتصاب بعد قضاء 36 عاما في السجن ظلما

براءة متهم بالاغتصاب بعد قضاء 36 عاما في السجن ظلما

استرد مواطن أمريكي أسود حريته مجددا، لكن بعد قضاء 36 عاما وراء القضبان، قضاها بغير حق، بتهمة اقتحام منزل امرأة واغتصابها. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T10:30+0000

2022-08-26T10:30+0000

2022-08-26T10:30+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

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كان سوليفان والتر، البالغ من العمر الآن 53 عامًا، يبلغ من العمر 17 عاما عندما تم القبض عليه بتهمة الاغتصاب في نيو أورليانز، ولم تصل أدلة القضية التي كان من الممكن أن تبرئه إلى هيئة المحلفين، ليقضي بسبب ذلك الخطأ القضائي 36 عاما في السجن.كان المغتصب الحقيقي قد دخل منزل الضحية، التي ذكرت السجلات أنها تدعى إل إس، في مايو / آيار 1986، ووضع سكينا في حلقها وهدد بإيذاء ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.وأشارت إميلي ماو، المحامية في مكتب ويليامز، إلى وجود أسباب للاعتقاد بأن "شهادة شهود العيان يمكن أن تكون غير موثوقة".بعد مثوله أمام المحكمة في نيو أورليانز، نقل والتر إلى مركز إلين هانت الإصلاحي في سانت غابرييل، حيث تم إطلاق سراحه رسميا.

https://sputnikarabic.ae/20200606/عقب-27-عاما-في-السجن-وقبل-أيام-من-إعدامه-براءة-قاتل-طفلة-1045636681.html

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