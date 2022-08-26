https://sputnikarabic.ae/20220826/بيلاروسيا-تهيئ-طائراتها-سو-24-لحمل-السلاح-النووي-1066865282.html
بيلاروسيا تهيئ طائراتها "سو-24" لحمل السلاح النووي
بيلاروسيا تهيئ طائراتها "سو-24" لحمل السلاح النووي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكشينكو الانتهاء من تهيئة طائرات تابعة لسلاح الجو البيلاروسي لحمل السلاح النووي. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T11:06+0000
2022-08-26T11:06+0000
2022-08-26T11:06+0000
رصد عسكري
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وتم ذلك تحسبا لاحتمال وقوع مواجهات مع الغرب في حال شن عدوانا على دولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا.ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عن الرئيس لوكاشينكو قوله: "عليهم أن يفهموا أنهم لن يتمكنوا من النجاة إذا أقدموا على مفاقمة الوضع".وحتى يفهم الذين يهددون بيلاروسيا وروسيا "أعلنّا (لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في وقت سابق أنه سيتم تجهيز طائرات "سو-24" البيلاروسية أيضا لكي تكون قادرة على حمل السلاح النووي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بيلاروسيا تهيئ طائراتها "سو-24" لحمل السلاح النووي
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكشينكو الانتهاء من تهيئة طائرات تابعة لسلاح الجو البيلاروسي لحمل السلاح النووي.
وتم ذلك تحسبا لاحتمال وقوع مواجهات مع الغرب في حال شن عدوانا على دولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا.
ونقلت
وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عن الرئيس لوكاشينكو قوله: "عليهم أن يفهموا أنهم لن يتمكنوا من النجاة إذا أقدموا على مفاقمة الوضع".
وحتى يفهم الذين يهددون بيلاروسيا وروسيا "أعلنّا (لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في وقت سابق أنه سيتم تجهيز طائرات "سو-24" البيلاروسية أيضا لكي تكون قادرة على حمل السلاح النووي".