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https://sputnikarabic.ae/20220826/بيلاروسيا-تهيئ-طائراتها-سو-24-لحمل-السلاح-النووي-1066865282.html
بيلاروسيا تهيئ طائراتها "سو-24" لحمل السلاح النووي
بيلاروسيا تهيئ طائراتها "سو-24" لحمل السلاح النووي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكشينكو الانتهاء من تهيئة طائرات تابعة لسلاح الجو البيلاروسي لحمل السلاح النووي. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T11:06+0000
2022-08-26T11:06+0000
رصد عسكري
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وتم ذلك تحسبا لاحتمال وقوع مواجهات مع الغرب في حال شن عدوانا على دولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا.ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عن الرئيس لوكاشينكو قوله: "عليهم أن يفهموا أنهم لن يتمكنوا من النجاة إذا أقدموا على مفاقمة الوضع".وحتى يفهم الذين يهددون بيلاروسيا وروسيا "أعلنّا (لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في وقت سابق أنه سيتم تجهيز طائرات "سو-24" البيلاروسية أيضا لكي تكون قادرة على حمل السلاح النووي".
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رصد عسكري
رصد عسكري

بيلاروسيا تهيئ طائراتها "سو-24" لحمل السلاح النووي

11:06 GMT 26.08.2022
© Sputnik . Михаил Голенков / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلتان من طراز "سو-30"
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Михаил Голенков
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكشينكو الانتهاء من تهيئة طائرات تابعة لسلاح الجو البيلاروسي لحمل السلاح النووي.
وتم ذلك تحسبا لاحتمال وقوع مواجهات مع الغرب في حال شن عدوانا على دولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عن الرئيس لوكاشينكو قوله: "عليهم أن يفهموا أنهم لن يتمكنوا من النجاة إذا أقدموا على مفاقمة الوضع".
وحتى يفهم الذين يهددون بيلاروسيا وروسيا "أعلنّا (لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في وقت سابق أنه سيتم تجهيز طائرات "سو-24" البيلاروسية أيضا لكي تكون قادرة على حمل السلاح النووي".
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