https://sputnikarabic.ae/20220826/تبديل-صمام-قلب-مريض-عمره-101-سنة-في-الكويت-1066864884.html
تبديل صمام قلب مريض عمره 101 سنة في الكويت
تبديل صمام قلب مريض عمره 101 سنة في الكويت
نجح فريق طبي في مستشفى صباح الأحمد، في إجراء عملية تبديل صمام أورطي ناجحة، لمريض عمره 101 سنة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T10:48+0000
2022-08-26T10:48+0000
2022-08-26T10:48+0000
الكويت
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104085/58/1040855878_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_91159e50ad48164db149bdbab0b6fe17.jpg
وجاءت العملية بعد عام من إجراء عملية مماثلة لمريضة تبلغ من العمر 102 سنة، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.وقالت المستشفى في بيان لها إن "فريقا طبيا أجرى عملية تبديل صمام أورطي (TAVI) عن طريق القسطرة لمريض يبلغ من العمر 101 سنة، وسط إجراءات طبية دقيقة".وذكر البيان أنه "رغم أن العملية كانت معقدة، إلا أنه تم تبديل الصمام من دون استخدام صبغة للمحافظة على وظائف الكلى، وهو ما يمثل إجراء طبيا فريدا من نوعه، حيث يتم في مثل هذه الحالات استخدام الصبغة لتسهيل إجراء عملية تبديل الصمام".وأوضح أن "عملية تبديل الصمام زاد من درجة صعوبتها وتعقيدها معاناة المريض من ضيق شديد بالصمام الأورطي وفشل عضلة القلب وقصور مزمن بشرايين القلب ووظائف الكلى، وتمدد بالشريان الأبهر في منطقة البطن".واستغرقت العملية نحو ساعة وسط إجراءات طبية دقيقة نظرا لظروف الحالة وتحدياتها بالغة التعقيد.
https://sputnikarabic.ae/20220506/جراح-يكشف-مفاجأة-حول-سبب-وفاة-أول-شخص-يجري-عملية-زرع-قلب-خنزير-1061925353.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104085/58/1040855878_122:0:1261:854_1920x0_80_0_0_a87c6bbbeaa312ab175a6f2ad01a893b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, منوعات
تبديل صمام قلب مريض عمره 101 سنة في الكويت
تابعنا عبر
نجح فريق طبي في مستشفى صباح الأحمد، في إجراء عملية تبديل صمام أورطي ناجحة، لمريض عمره 101 سنة.
وجاءت العملية بعد عام من إجراء عملية مماثلة لمريضة تبلغ من العمر 102 سنة، بحسب صحيفة
"الرأي" الكويتية.
وقالت المستشفى في بيان لها إن "فريقا طبيا أجرى عملية تبديل صمام أورطي (TAVI) عن طريق القسطرة لمريض يبلغ من العمر 101 سنة، وسط إجراءات طبية دقيقة".
وذكر البيان أنه "رغم أن العملية كانت معقدة، إلا أنه تم تبديل الصمام من دون استخدام صبغة للمحافظة على وظائف الكلى، وهو ما يمثل إجراء طبيا فريدا من نوعه، حيث يتم في مثل هذه الحالات استخدام الصبغة لتسهيل إجراء عملية تبديل الصمام".
وأوضح أن "عملية تبديل الصمام زاد من درجة صعوبتها وتعقيدها معاناة المريض من ضيق شديد بالصمام الأورطي وفشل عضلة القلب وقصور مزمن بشرايين القلب ووظائف الكلى، وتمدد بالشريان الأبهر في منطقة البطن".
واستغرقت العملية نحو ساعة وسط إجراءات طبية دقيقة نظرا لظروف الحالة وتحدياتها بالغة التعقيد.