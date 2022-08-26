https://sputnikarabic.ae/20220826/تدشين-طريق-بحري-جديد-لناقلات-الحبوب-المنطلقة-من-وإلى-3-موانئ-أوكرانية-1066855673.html

تدشين طريق بحري جديد لناقلات الحبوب المنطلقة من وإلى 3 موانئ أوكرانية

تدشين طريق بحري جديد لناقلات الحبوب المنطلقة من وإلى 3 موانئ أوكرانية

أعلن مركز تنسيق صادرات الحبوب في مدينة إسطنبول التركية تدشين طريق بحري جديد لتسلكه ناقلات الحبوب المنطلقة من 3 موانئ أوكرانية، بموجب الاتفاق الذي وقعته كل من... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T02:21+0000

2022-08-26T02:21+0000

2022-08-26T02:21+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مركز تنسيق صادرات الحبوب، في بيان أمس الخميس، "يعلن مركز تنسيق صادرات الحبوب اليوم تدشين طريق جديد للسفن التجارية المنطلقة من والمتجهة إلى موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب".وأوضح المركز في بيانه أن الطريق الجديد يبلغ طوله 320 ميلًا بحريًا، ويربط الموانئ الأوكرانية الثلاثة المذكورة بمناطق تفتيش السفن داخل المياه الإقليمية التركية، مشيرًا إلى أن إبحار السفن عبر الطريق الجديد سيبدأ الجمعة 26 آب/أغسطس.في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الاثنين الماضي، تصدير 721449 طنا من الحبوب من الموانئ الأوكرانية منذ بداية شهر آب/أغسطس الجاري، في إطار صفقة الغذاء، التي وقعت عليها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة "أيدينليك" التركية: "حتى صباح اليوم بلغت كمية الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية 721449 طنا. العملية مستمرة وآمل أن يزداد هذا الرقم في الأيام القادمة".وأضاف أكار "نحن مستمرون في بذل الجهود لضمان عدم توقف التصدير أو إبطائه بأي شكل من الأشكال، وأن تصل [الحبوب] إلى وجهاتها بأمان وبأسرع ما يمكن".يُذكر أنه في 22 من تموز/يوليو، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في مدينة إسطنبول التركية، بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.

https://sputnikarabic.ae/20220601/اليونان-ترسل-ناقلات-جند-مدرعة-قديمة-لا-تعمل-إلى-أوكرانيا-1062962517.html

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