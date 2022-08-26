تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:47 GMT 26.08.2022
06:08 GMT 26.08.2022
06:07 GMT 26.08.2022
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه لتزويد أوكرانيا بالأسلحة من أجل ضرب روسيا.
وبحسب شولتس فإن بلاده تقتدي في ذلك بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت جريدة "ت-أونلاين" عن شولتس قوله: "لقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يرسل أسلحة من الممكن استخدامها لإطلاق النار على أراضي روسيا. إني أرى أنه من الضروري أن يلتزم الآخرون بنفس المبدأ".
وبحسب شولتس فإن بلاده تقتدي في ذلك بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت جريدة "ت-أونلاين" عن شولتس قوله: "لقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يرسل أسلحة من الممكن استخدامها لإطلاق النار على أراضي روسيا. إني أرى أنه من الضروري أن يلتزم الآخرون بنفس المبدأ".
06:06 GMT 26.08.2022
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعيش أصعب فصل الشتاء عبر التاريخ.
وقال زيلينسكي، في بيان: "الحكومة الأوكرانية، وجميع مؤسسات الدولة تفعل كل شيء حتى نكون مستعدين لموسم الشتاء هذا. وسيكون بالفعل الأصعب في تاريخنا".
06:05 GMT 26.08.2022