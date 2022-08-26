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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220826/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066856729.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T06:07+0000
2022-08-26T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:07 GMT 26.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:47 GMT 26.08.2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لماذا لا يثق بوتين بماكرون؟
06:21 GMT
06:08 GMT 26.08.2022
شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
مسؤولة أوكرانية تكشف عن خطط كييف لبناء قاعدة للناتو في شبه جزيرة القرم
06:03 GMT
06:07 GMT 26.08.2022
رفض تسليح أوكرانيا لضرب روسيا.. شولتس يقتدي بما يفعله بايدن
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه لتزويد أوكرانيا بالأسلحة من أجل ضرب روسيا.
وبحسب شولتس فإن بلاده تقتدي في ذلك بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت جريدة "ت-أونلاين" عن شولتس قوله: "لقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يرسل أسلحة من الممكن استخدامها لإطلاق النار على أراضي روسيا. إني أرى أنه من الضروري أن يلتزم الآخرون بنفس المبدأ".
06:06 GMT 26.08.2022
زيلينسكي: فصل الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعيش أصعب فصل الشتاء عبر التاريخ.
وقال زيلينسكي، في بيان: "الحكومة الأوكرانية، وجميع مؤسسات الدولة تفعل كل شيء حتى نكون مستعدين لموسم الشتاء هذا. وسيكون بالفعل الأصعب في تاريخنا".
06:05 GMT 26.08.2022
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
غروسي يرأس بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيه للطاقة النووية
03:53 GMT
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