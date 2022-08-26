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تونس... عضو "العليا للانتخابات" يكشف عن قرار لسعيد بشأن مجلس النواب
تونس... عضو "العليا للانتخابات" يكشف عن قرار لسعيد بشأن مجلس النواب
كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، عن قرار جديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مجلس النواب. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T10:02+0000
2022-08-26T10:02+0000
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وقالت قناة "نسمة" إن الهيئة "جاهزة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها لصياغة القانون الانتخابي الجديد".وأوضح الجديدي أن إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية تعملان على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.وأضاف عضو الهيئة أنها تنتظر إعداد هذا المشروع وعرضه عليها لإبداء رأيها لتلافي الصعوبات والإشكاليات عند تطبيقه، مشددا على ضرورة التنسيق بين رئاستي الجمهورية والحكومة وهيئة الانتخابات لتفادي الإشكاليات التقنية وتنظيم الانتخابات.وشدد الجديدي على أهمية الاستئناس بمقترحات الهيئة في المسائل التقنية وتقسيم الدوائر الانتخابية وذلك في صورة تغيير نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس... عضو "العليا للانتخابات" يكشف عن قرار لسعيد بشأن مجلس النواب

10:02 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / -الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / -
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كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، عن قرار جديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مجلس النواب.
وقالت قناة "نسمة" إن الهيئة "جاهزة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها لصياغة القانون الانتخابي الجديد".
وأوضح الجديدي أن إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية تعملان على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.
وأضاف عضو الهيئة أنها تنتظر إعداد هذا المشروع وعرضه عليها لإبداء رأيها لتلافي الصعوبات والإشكاليات عند تطبيقه، مشددا على ضرورة التنسيق بين رئاستي الجمهورية والحكومة وهيئة الانتخابات لتفادي الإشكاليات التقنية وتنظيم الانتخابات.
وشدد الجديدي على أهمية الاستئناس بمقترحات الهيئة في المسائل التقنية وتقسيم الدوائر الانتخابية وذلك في صورة تغيير نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين.
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