https://sputnikarabic.ae/20220826/ثعلب-مسعور-يهاجم-سيدة-أمريكية-فيديو-1066871492.html
ثعلب مسعور يهاجم سيدة أمريكية... فيديو
ثعلب مسعور يهاجم سيدة أمريكية... فيديو
هاجم ثعلب مسعور سيدة أمريكية، بعكس ما هو معروف عن الثعالب بأنها تخشى الاقتراب من البشر. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:30+0000
2022-08-26T12:30+0000
2022-08-26T12:31+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102406/84/1024068402_0:116:2201:1354_1920x0_80_0_0_06c8bcf9a58948c6c89d620a4b49b6a8.jpg
وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر سيدة أمريكية تسير في حديقة منزلها قبل أن يباغتها ثعلب ويهاجمها بوحشية.وأصر الثعلب على عض السيدة رغم محاولاتها المتكررة لإبعاده، حتى حضر رجل ممسكا بعصا طويلة فأبعده عن السيدة التي من الواضح أنها تأثرت بإصابات في أماكن مختلفة من جسدها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102406/84/1024068402_120:0:2079:1469_1920x0_80_0_0_c238c50fab6e47e5909719a67de257fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ثعلب مسعور يهاجم سيدة أمريكية... فيديو
12:30 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 26.08.2022) تابعنا عبر
هاجم ثعلب مسعور سيدة أمريكية، بعكس ما هو معروف عن الثعالب بأنها تخشى الاقتراب من البشر.
وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر سيدة أمريكية تسير في حديقة منزلها قبل أن يباغتها ثعلب ويهاجمها بوحشية.
وأصر الثعلب على عض السيدة رغم محاولاتها المتكررة لإبعاده، حتى حضر رجل ممسكا بعصا طويلة فأبعده عن السيدة التي من الواضح أنها تأثرت بإصابات في أماكن مختلفة من جسدها.