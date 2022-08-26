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ثعلب مسعور يهاجم سيدة أمريكية... فيديو
ثعلب مسعور يهاجم سيدة أمريكية... فيديو
هاجم ثعلب مسعور سيدة أمريكية، بعكس ما هو معروف عن الثعالب بأنها تخشى الاقتراب من البشر. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
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وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر سيدة أمريكية تسير في حديقة منزلها قبل أن يباغتها ثعلب ويهاجمها بوحشية.وأصر الثعلب على عض السيدة رغم محاولاتها المتكررة لإبعاده، حتى حضر رجل ممسكا بعصا طويلة فأبعده عن السيدة التي من الواضح أنها تأثرت بإصابات في أماكن مختلفة من جسدها.
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ثعلب مسعور يهاجم سيدة أمريكية... فيديو

12:30 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 26.08.2022)
© Photo / Pixabayثعلب
ثعلب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Photo / Pixabay
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هاجم ثعلب مسعور سيدة أمريكية، بعكس ما هو معروف عن الثعالب بأنها تخشى الاقتراب من البشر.
وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر سيدة أمريكية تسير في حديقة منزلها قبل أن يباغتها ثعلب ويهاجمها بوحشية.
وأصر الثعلب على عض السيدة رغم محاولاتها المتكررة لإبعاده، حتى حضر رجل ممسكا بعصا طويلة فأبعده عن السيدة التي من الواضح أنها تأثرت بإصابات في أماكن مختلفة من جسدها.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:27 GMT
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