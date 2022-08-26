https://sputnikarabic.ae/20220826/دبي-تشهد-إطلاق-أول-مندوب-مبيعات-عبر-ميتافيرس-1066862806.html

دبي تشهد إطلاق أول مندوب مبيعات عبر ميتافيرس

دبي تشهد إطلاق أول مندوب مبيعات عبر ميتافيرس

شهدت مدينة دبي الإماراتية إطلاق شركة "إس إي أو سوق" أول مندوب مبيعات على مستوى العالم في العالم الافتراضي "ميتافيرس". 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T09:58+0000

2022-08-26T09:58+0000

2022-08-26T09:58+0000

مجتمع

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقال موقع "مباشر" إن الشركة أطلقت اسم "السيد ماسكي" على مندوب المبيعات الافتراضي الفريد من نوعه عالميا، والذي ستكون مهمته الترويج للعلامات التجارية في العالم الافتراضي.من جانبه، صرح كيشور دارماراجان، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إي أو سوق"، إن عمل ماسكي سيكون "برج ميتا"، وهو ما يعرف بالمستوى الأول من "ميتافيرس".في سياق متصل، أوضح دارمارجان أن 80% من الشركات الناشئة تخسر أحجام كبيرة من المبيعات في موسم الذروة، إلا أن مندوب مبيعات ميتافيرس سيروج للشركات على مدار الساعة، حيث أنه نموذج مجسد طور خصيصا من أجل شركة "إس إي أو سوق"، وسيكون لكل شركة النموذج الخاص بها حسب متطلباتها.يذكر أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كان قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي، إطلاق "ملتقى دبي للميتافيرس"، ليكون حدثا عالمياً يجمع في دبي نخبة الخبراء من المنطقة والعالم لاستشراف مستقبل هذا القطاع.وأشاد حمدان بن محمد بن راشد بعالم الميتافيرس قائلا إنه عالم رقمي واعد، وأن هدف الإمارات أن توظّف هذه التكنولوجيا المستقبلية للارتقاء بجودة حياة الإنسان في دولة الإمارات والعالم، وأضاف ولي عهد دبي: "نريد أن نكون الأسرع في تبني تكنولوجيا المستقبل وفهم تطوراته وصُنع إنجازاته والتحكم في نتائجه"

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