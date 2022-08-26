https://sputnikarabic.ae/20220826/رئيس-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-سنواصل-رفع-أسعار-الفائدة-بطريقة-ستسبب-بعض-الألم-للاقتصاد-1066880559.html

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: سنواصل رفع أسعار الفائدة بطريقة ستسبب "بعض الألم" للاقتصاد

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: سنواصل رفع أسعار الفائدة بطريقة ستسبب "بعض الألم" للاقتصاد

تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول، اليوم الجمعة، باستخدام أدواته بقوة لمواجهة التضخم الذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T16:12+0000

2022-08-26T16:12+0000

2022-08-26T16:12+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

سعر الدولار اليوم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050172729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc2572d0d1a33e44a44587257aea7c20.jpg

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر "جاكسون هول" السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بولاية وايومغ، وفق قناة "cnbc" الأمريكية.وقال باول إن محاربة التضخم المتزايد في البلاد ستسبب "ألما للعديد من المواطنين والشركات"، مضيفا "لكن الفشل في إعادة استقرار الأسعار سيؤدي إلى مزيد من الألم".وفقا لباول، ستستمر أسعار الفائدة المرتفعة في العمل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وقد تؤدي إلى فقدان الوظائف.ومع ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك سيواصل على الأرجح رفع أسعار الفائدة.وتأتي هذه التصريحات وسط دلائل على أن التضخم قد يكون قد بلغ ذروته ولكن لا تظهر أي علامات انخفاض ملحوظة.قدم باول التزاما صارما بوقف التضخم، محذرا من أنه يتوقع أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بطريقة ستسبب "بعض الألم" للاقتصاد الأمريكي.وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي"سيستخدم أدواتنا بقوة" لمواجهة التضخم الذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما.حتى مع وجود سلسلة من أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بلغ مجموعها 2.25 نقطة مئوية، قال باول: "لا مكان للتوقف أو التوقف مؤقتا".وقال في تصريحات معدة مسبقا: "في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل الضعيفة ستؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أنها ستسبب بعض الألم للأسر والشركات"، مضيفا: "هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألما أكبر بكثير".وتراجعت الأسهم بعد خطاب باول، مع انخفاض مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 500 نقطة. كانت عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها خلال المؤتمر، وفق القناة الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20220619/خبير-اقتصادي-يتوقع-أن-يستمر-الفيدرالي-الأمريكي-في-رفع-أسعار-الفائدة-حتى-نهاية-2023-1063848902.html

https://sputnikarabic.ae/20220412/معدل-التضخم-في-أمريكا-يبلغ-85-لأول-مرة-منذ-عام-1981-1061125904.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم, اقتصاد