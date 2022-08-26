https://sputnikarabic.ae/20220826/رئيس-الموساد-الاتفاق-النووي-مع-إيران-كارثة-استراتيجية-1066859279.html

رئيس الموساد: الاتفاق النووي مع إيران "كارثة استراتيجية"

رئيس الموساد: الاتفاق النووي مع إيران "كارثة استراتيجية"

قال مسؤول إسرائيلي بارز، أمس الخميس، إن الاتفاق النووي الوشيك مع إيران يعد كارثة استراتيجية على بلاده. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T07:53+0000

2022-08-26T07:53+0000

2022-08-26T07:53+0000

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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، عن دافيد برنياع، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، تحذيره من أن الاتفاق النووي الإيراني الوشيك يعد كارثة استراتيجية، بدعوى أنه سيسهل على إيران الحصول على سلاح نووي، على المدى الطويل.وأكد ديفيد برنياع أن الأمر الوحيد الذي يتغير في اللحظة الراهنة هو "تكتيكات الاتفاق الإيراني"، والتي تجرى تحت رعاية الدول العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن برنياع يجري سلسلة لقاءات وإحاطات ماراثونية خلال هذه الأيام، مع اقتراب التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، حيث يجري لقاءات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد.ومن جانبه، توعد يائير لابيد، بمنع إيران من أن تصبح دولة نووية، بكل الطرق الممكنة، وذلك بعد اجتماع مع رئيس جهاز الموساد، دفيد برنياع، أمس الخميس.وأضاف لابيد في تغريدة على حسابه بتويتر "عقدت اليوم جلسة إيجاز استخباراتي مع رئيس الموساد ديفيد بارنياع، لبحث آخر المستجدات حول القضايا الأمنية الحالية المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الاتفاق النووي مع إيران".وخلال الاجتماع استعرض رئيس الموساد صورة الوضع الاستخباراتي والمخاطر التي تكمن في العودة إلى هذا الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220824/ليست-القنبلة-فقط-ما-الذي-تخشاه-إسرائيل-في-الاتفاق-النووي-مع-إيران؟-1066820483.html

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