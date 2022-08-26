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https://sputnikarabic.ae/20220826/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعلن-عن-احتمال-تواجد-دائم-للبعثة-في-زابوروجيه-1066859402.html
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن عن احتمال تواجد دائم للبعثة في زابوروجيه
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن عن احتمال تواجد دائم للبعثة في زابوروجيه
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إنه سيتم تحديد معايير مهمة الوكالة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T07:51+0000
2022-08-26T07:51+0000
العالم
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قال غروسي خلال مقابلة مع محطة RFI بهذا الخصوص: "هذه مهمة صعبة ونحتاج إلى تأمين طريق، ولذك نحتاج إلى التنسيق مع البلدين، وبالإضافة إلى ذلك يجب علينا الحصول على دعم من الأمم المتحدة بشأن الأمور اللوجستية المتعلقة بمهمة الوكالة هناك".وتابع غروسي قائلا:"نحن بحاجة إلى تحديد معالم المهمة بوضوح وربما إقامة وجود دائم للوكالة هناك على الفور".وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن بعثة الوكالة ستزور محطة زابوريجيه لتوليد الطاقة النووية، مضيفا أنه سيقود المهمة بنفسه.وتابع غروسي في بيانه: "يحدث كل يوم تقريبا حادث جديد في محطة زابوريجيه للطاقة النووية أو بالقرب منها، لا يمكننا تحمل إضاعة المزيد من الوقت".وأضاف: "أنا مصمم على قيادة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيا إلى المحطة في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في استقرار وضع السلامة والأمن النوويين هناك".
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رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن عن احتمال تواجد دائم للبعثة في زابوروجيه

07:51 GMT 26.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إنه سيتم تحديد معايير مهمة الوكالة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد وجود البعثة الدائم في الموقع.
قال غروسي خلال مقابلة مع محطة RFI بهذا الخصوص: "هذه مهمة صعبة ونحتاج إلى تأمين طريق، ولذك نحتاج إلى التنسيق مع البلدين، وبالإضافة إلى ذلك يجب علينا الحصول على دعم من الأمم المتحدة بشأن الأمور اللوجستية المتعلقة بمهمة الوكالة هناك".
وتابع غروسي قائلا:"نحن بحاجة إلى تحديد معالم المهمة بوضوح وربما إقامة وجود دائم للوكالة هناك على الفور".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن بعثة الوكالة ستزور محطة زابوريجيه لتوليد الطاقة النووية، مضيفا أنه سيقود المهمة بنفسه.
وتابع غروسي في بيانه: "يحدث كل يوم تقريبا حادث جديد في محطة زابوريجيه للطاقة النووية أو بالقرب منها، لا يمكننا تحمل إضاعة المزيد من الوقت".
وأضاف: "أنا مصمم على قيادة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيا إلى المحطة في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في استقرار وضع السلامة والأمن النوويين هناك".
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