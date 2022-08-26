https://sputnikarabic.ae/20220826/رئيس-كوريا-الجنوبية-وزوجته-يفصحان-للمرة-الأولى-عن-قيمة-أصولهما-الشخصية-1066877798.html
رئيس كوريا الجنوبية وزوجته يفصحان للمرة الأولى عن قيمة أصولهما الشخصية
رئيس كوريا الجنوبية وزوجته يفصحان للمرة الأولى عن قيمة أصولهما الشخصية
قدم رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، وزوجته، كيم كيون، أول إفصاح عن أصولهما الشخصية، منذ توليه منصبه شهر مايو/ أيار. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T14:54+0000
2022-08-26T14:54+0000
2022-08-26T14:54+0000
كوريا الجنوبية
العالم
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وأظهرت البيانات الرسمية الحكومية، اليوم الجمعة، أن يول وزوجته يمتلكان أصول شخصية بقيمة 5.7 مليون دولار أمريكي، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.وانخفضت أصول الرئيس الكورية الجنوبي وزوجته بنحو 75019 ألف دولار من شهر فبراير/ شباط، عندما طُلب من يون الإبلاغ عن أصولهما كمرشح رئاسي.وتمتلك "السيدة الأولى" في كوريا الجنوبية، كيم كيون، النصيب الأكبر من أصولها هي وزوجها المعلنة، إذ أعلن يون عن أصوله الشخصية عند 390102 ألف دولار، وأصول كيم بحوالي 5 ملايين و251374 ألف دولار، ومعظمها ودائع بنكية.وبموجب قانون مكافحة الفساد، فإنه يُطلب من كبار المسؤولين في الوكالات الحكومية والجامعات الوطني، فضلا عن شاغلي المناصب العامة الرفيعة المستوى في كوريا الجنوبية، الإبلاغ عن حالة أصولهم إلى لجنة الأخلاقيات الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20220801/جامعة-تبرئ-زوجة-رئيس-كوريا-الجنوبية-من-السرقة-الأدبية-1065853126.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, العالم
رئيس كوريا الجنوبية وزوجته يفصحان للمرة الأولى عن قيمة أصولهما الشخصية
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قدم رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، وزوجته، كيم كيون، أول إفصاح عن أصولهما الشخصية، منذ توليه منصبه شهر مايو/ أيار.
وأظهرت البيانات الرسمية الحكومية، اليوم الجمعة، أن يول وزوجته يمتلكان أصول شخصية بقيمة 5.7 مليون دولار أمريكي، وفقا وكالة
"يونهاب" الكورية.
وانخفضت أصول الرئيس الكورية الجنوبي وزوجته بنحو 75019 ألف دولار من شهر فبراير/ شباط، عندما طُلب من يون الإبلاغ عن أصولهما كمرشح رئاسي.
وتمتلك "السيدة الأولى" في كوريا الجنوبية، كيم كيون، النصيب الأكبر من أصولها هي وزوجها المعلنة، إذ أعلن يون عن أصوله الشخصية عند 390102 ألف دولار، وأصول كيم بحوالي 5 ملايين و251374 ألف دولار، ومعظمها ودائع بنكية.
وبموجب قانون مكافحة الفساد، فإنه يُطلب من كبار المسؤولين في الوكالات الحكومية والجامعات الوطني، فضلا عن شاغلي المناصب العامة الرفيعة المستوى في كوريا الجنوبية، الإبلاغ عن حالة أصولهم إلى لجنة الأخلاقيات الحكومية.