https://sputnikarabic.ae/20220826/زوكربرغ-فيسبوك-حظرت-التقرير-المتعلق-بحاسوب-نجل-بايدن-خلال-انتخابات-2020-تنفيذا-لطلب-إف-بي-آي-1066883437.html

زوكربرغ: "فيسبوك" حظرت التقرير المتعلق بحاسوب نجل بايدن خلال انتخابات 2020 تنفيذا لطلب "إف بي آي"‏

زوكربرغ: "فيسبوك" حظرت التقرير المتعلق بحاسوب نجل بايدن خلال انتخابات 2020 تنفيذا لطلب "إف بي آي"‏

كشف مارك زوكربرغ، أن منصته للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" فرضت رقابة خوارزمية على التقرير الصحفي الذي يتناول الحاسوب المحمول لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T17:47+0000

2022-08-26T17:47+0000

2022-08-26T17:47+0000

فيسبوك

جو بايدن

مجتمع

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وأشار زوكربرغ خلال مقابلة إذاعية من تقديم، جو روغان، أمس الخميس، إلى أن "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، أنشطة باعتبارها متطرفة) حظر قصة حاسوب نجل بايدن لمدة 7 أيام، وذلك بغرض تقييد التضليل الانتخابي، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020.وبرر مارك زوكربرغ طلب "إف بي آي" منه أن الأخيرة هي "مؤسسة شرعية، وتطبق القانون باحترافية شديدة".وأكد مارك زوكربرغ في مقابلته الإذاعية أن الأمر اتخذ نهجا مختلفا عن "تويتر"، مبينا أن "منصة التغريدات منعت مستخدميها تماما من مشاركة قصة صحيفة "نيويورك بوست" عن حاسوب نجل بايدن، بينما كان يسمح "فيسبوك" لمستخدميه بمشاركتها، لكنها كانت تظهر بشكل أقل في شريط الأخبار، ما يعني حصولها على مشاهدة أقل".وتعود قضية حاسوب نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حين نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقريرا عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في لابتوب تركه ونسيه هانتر بايدن في أبريل/ نيسان 2019 في ورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.وأوضح التقرير أن صاحب الورشة، بعد أن فشل عدة مرات في التواصل مع هانتر بايدن، سلم الحاسوب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، عندما علم بفتح تحقيق ضد نجل جو بايدن بشبهة التهرب الضريبي.وبين البيانات الأخرى، عثر في هذا الحاسوب، وفقا للتقرير، على كميات كبيرة من رسائل إلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهي تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا والصين.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بمداهمة مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، لتحديد ما إذا كان قد أساء التعامل مع وثائق حكومية سرية.واستعادت الحكومة الأمريكية 300 وثيقة تحمل علامات ترامب، منذ أن ترك منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، بما في ذلك الوثائق التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" يوم الاثنين الماضي.ودعت شخصيات مؤيدة لترامب، مثل نائبة جورجيا، مارجوري تايلور جرين، ونائب أريزونا، بول جوسار إلى إلغاء تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

https://sputnikarabic.ae/20220812/تقارير-بايدن-وأسرته-يقضون-عطلتهم-الصيفية-في-قصر-تبلغ-قيمته-20-مليون-دولار-مجانا-1066351663.html

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فيسبوك, جو بايدن, مجتمع