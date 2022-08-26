https://sputnikarabic.ae/20220826/زيلينسكي-فصل-الشتاء-القادم-سيكون-الأصعب-في-تاريخ-أوكرانيا-1066856196.html
زيلينسكي: فصل الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا
زيلينسكي: فصل الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعيش أصعب فصل الشتاء عبر التاريخ. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T04:24+0000
2022-08-26T04:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، في بيان: "الحكومة الأوكرانية، وجميع مؤسسات الدولة تفعل كل شيء حتى نكون مستعدين لموسم الشتاء هذا. وسيكون بالفعل الأصعب في تاريخنا".وأشار زيلينسكي إلى أن الوضع الآن في سوق الطاقة "خطير للغاية وحاد للغاية"، لافتا الى ان معظم الدول الأوروبية، تعاملت مع قضية الطاقة "بمسؤولية كبيرة" وتبذل قصارى جهدها "للتكيف" مع الوضع القائم.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار دوري أبطال أوروبا
أخبار أوكرانيا, أخبار دوري أبطال أوروبا
زيلينسكي: فصل الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعيش أصعب فصل الشتاء عبر التاريخ.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي، في بيان: "الحكومة الأوكرانية، وجميع مؤسسات الدولة تفعل كل شيء حتى نكون مستعدين لموسم الشتاء هذا. وسيكون بالفعل الأصعب في تاريخنا".
وأشار زيلينسكي إلى أن الوضع الآن في سوق الطاقة "خطير للغاية وحاد للغاية"، لافتا الى ان معظم الدول الأوروبية، تعاملت مع قضية الطاقة "بمسؤولية كبيرة" وتبذل قصارى جهدها "للتكيف" مع الوضع القائم.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.