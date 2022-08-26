https://sputnikarabic.ae/20220826/سفارة-الرياض-بالمغرب-مقتل-سعودي-بعد-تعرضه-للاعتداء-من-حراس-فندق-يقيم-فيه-1066863653.html
سفارة الرياض بالمغرب: مقتل سعودي بعد تعرضه للاعتداء من حراس فندق يقيم فيه
سفارة الرياض بالمغرب: مقتل سعودي بعد تعرضه للاعتداء من حراس فندق يقيم فيه
أعلنت سفارة السعودية في المغرب، تلقيها من الجهات المختصة المغربية نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T10:10+0000
2022-08-26T10:10+0000
2022-08-26T10:10+0000
السعودية
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,قالت السفارة في بيان: "حرصا من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة".وأفادت السفارة بأن "القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق".وأوضحت أنها "تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية".كما أشارت السفارة إلى أنها "تنسق حاليا مع السلطات المغربية لنقل جثمان المواطن إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة".
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
سفارة الرياض بالمغرب: مقتل سعودي بعد تعرضه للاعتداء من حراس فندق يقيم فيه
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أعلنت سفارة السعودية في المغرب، تلقيها من الجهات المختصة المغربية نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته.
,قالت السفارة في بيان: "حرصا من حكومة المملكة العربية السعودية
على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة".
وأضافت "تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء".
وأفادت السفارة بأن "القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق".
وأوضحت أنها "تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب
مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية".
كما أشارت السفارة إلى أنها "تنسق حاليا مع السلطات المغربية لنقل جثمان المواطن إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة".