https://sputnikarabic.ae/20220826/سقط-في-بئر-عمقها-46-مترا-مأساة-الطفل-ريان-تتكرر-في-المغرب-1066874372.html

سقط في بئر عمقها 46 مترا... مأساة الطفل "ريان" تتكرر في المغرب

سقط في بئر عمقها 46 مترا... مأساة الطفل "ريان" تتكرر في المغرب

لقي طفل مغربي حتفه، أمس الخميس، عقب سقوطه في بئر بجوار منزل أهله بإقليم الفقيه بن صالح في المغرب. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T13:27+0000

2022-08-26T13:27+0000

2022-08-26T13:27+0000

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وأعاد الطفل المغربي، الذي يبلغ من العمر حوالي عامين، إلى الذاكرة واقعة "الطفل ريان" التي شغلت الرأي العام المغربي والعربي والعالمي قبل أشهر.ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام محلية أن الطفل البالغ من العمر عامين، كان يلعب أمام منزل أسرته، بمنطقة "أحد بو موسى التابعة لإقليم الفقيه بن صالح"، ولقي حتفه إثر سقوطه في بئر يبلغ عمقها حوالي 20 مترا.وذكرت مصادر إعلام أخرى أن "عمق البئر يتجاوز 46 مترا"، كما أن ضيق وعمق البئر قد تسببا في استغراق عملية إنقاذ الطفل وقتا أطول، وهو ما صعَّب من مهمة الإنقاذ، حيث انتشلت الأجهزة المغربية المعنية جثة الطفل بعد حوالي ساعتين من سقوطه بالبئر.في فبراير/ شباط، وقعت مأساة مشابهة في المغرب عندما عثرت فرق الإنقاذ على ريان البالغ من العمر خمس سنوات وقد حوصر على عمق 32 متراً تحت الأرض لمدة أربعة أيام في إقليم شفشاون.وبعد جهود من الحفر عموديًا ثم أفقيا وسط مخاطرة بحدوث انهيار أرضي، وصل رجال الإنقاذ إلى الصبي لكنه توفي بشكل مأساوي.

https://sputnikarabic.ae/20220209/بعد-حادث-ريان-مسؤول-يكشف-عن-جهود-مكافحة-الآبار-العشوائية-في-المغرب-1058258657.html

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