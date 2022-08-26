https://sputnikarabic.ae/20220826/سناتور-أمريكي-سابق-مساعدات-أمريكا-لأوكرانيا-مصيرها-حسابات-القلة-الحاكمة-في-كييف-بالبنوك-السويسرية-1066859550.html
سناتور أمريكي سابق: مساعدات أمريكا لأوكرانيا مصيرها حسابات القلة الحاكمة في كييف بالبنوك السويسرية
سناتور أمريكي سابق: مساعدات أمريكا لأوكرانيا مصيرها حسابات القلة الحاكمة في كييف بالبنوك السويسرية
أكد السناتور السابق لولاية فرجينيا ريتشارد بلاك، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي مبرر لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن مساعداتها مصيرها حسابات القلة... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T08:09+0000
2022-08-26T08:09+0000
2022-08-26T08:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لحديث مع وكالة سبوتنيك قال بلاك إنه ليس لدى الولايات المتحدة أي مبرر لضخ أسلحة في أوكرانيا والتورط في الوضع هناك، في حين أن الكثير من تمويلها لها سينتهي على الأرجح في حسابات مصرفية سويسرية.وأوضح بلاك أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي مبرر لضخ أسلحة في أوكرانيا أو للتورط، لافتا إلى أنها لم يكن لها أي عمل في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا منذ البداية، مشددا: "أعتقد أن الكثير منها سينتهي به المطاف في حسابات مصرفية سويسرية".وقال السناتور السابق: "إنه مجرد مبلغ هائل من المال، سيكون بعضه في حسابات مصرفية مملوكة لحكم القلة الأوكرانيين، وسيكون بعضها في حسابات مصرفية مملوكة لأبناء وأقارب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين سيحققون أرباحًا جيدة للغاية".ونقل بلاك عن تقرير لشبكة سي بي إس نيوز، إن 30% فقط من الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا تصل بالفعل إلى الخطوط الأمامية.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن 3 مليارات دولار أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا يوم الأربعاء، ووفقا للبنتاغون فهي أكبر شريحة حتى الآن، وبذلك يصل إجمالي الالتزام منذ يناير إلى 13.5 مليار دولار.وفي أبريل/ نيسان، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، وفي يوليو/ تموز، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا انتهى بها المطاف في أسواق غير قانونية، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا في الشرق الأوسط الذي مزقته الحرب.وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
سناتور أمريكي سابق: مساعدات أمريكا لأوكرانيا مصيرها حسابات القلة الحاكمة في كييف بالبنوك السويسرية
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أكد السناتور السابق لولاية فرجينيا ريتشارد بلاك، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي مبرر لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن مساعداتها مصيرها حسابات القلة الحاكمة الأوكرانية في سويسرا.
ووفقا لحديث مع وكالة سبوتنيك قال بلاك إنه ليس لدى الولايات المتحدة أي مبرر لضخ أسلحة
في أوكرانيا والتورط في الوضع هناك، في حين أن الكثير من تمويلها لها سينتهي على الأرجح في حسابات مصرفية سويسرية.
وأوضح بلاك أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي مبرر لضخ أسلحة في أوكرانيا أو للتورط، لافتا إلى أنها لم يكن لها أي عمل في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا منذ البداية، مشددا: "أعتقد أن الكثير منها سينتهي به المطاف في حسابات مصرفية سويسرية".
وأشار إلى أن 56 مليار دولار من المساعدات الأوكرانية التي وافقت عليها واشنطن في مايو / أيار تقترب من الميزانية الدفاعية السنوية الكاملة لروسيا.
وقال السناتور السابق: "إنه مجرد مبلغ هائل من المال، سيكون بعضه في حسابات مصرفية مملوكة لحكم القلة الأوكرانيين، وسيكون بعضها في حسابات مصرفية مملوكة لأبناء وأقارب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين سيحققون أرباحًا جيدة للغاية".
ونقل بلاك عن تقرير لشبكة سي بي إس نيوز، إن 30% فقط من الأسلحة الأمريكية
المرسلة إلى أوكرانيا تصل بالفعل إلى الخطوط الأمامية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن 3 مليارات دولار أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا يوم الأربعاء، ووفقا للبنتاغون فهي أكبر شريحة حتى الآن، وبذلك يصل إجمالي الالتزام منذ يناير إلى 13.5 مليار دولار.
ونددت موسكو مرارًا بتدفق الأسلحة المستمر إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إنه يضيف الوقود إلى النار.
وفي أبريل/ نيسان، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، وفي يوليو/ تموز، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا انتهى بها المطاف في أسواق غير قانونية، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا في الشرق الأوسط
الذي مزقته الحرب.
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.