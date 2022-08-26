https://sputnikarabic.ae/20220826/سوق-دبي-العقاري-يسجل-أعلى-أداء-خلال-10-سنوات-21-مليار-درهم--1066858045.html
سوق دبي العقاري يسجل أعلى أداء خلال 10 سنوات.. 21 مليار درهم
سوق دبي العقاري يسجل أعلى أداء خلال 10 سنوات.. 21 مليار درهم
سجل سوق العقارات في إمارة دبي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلى أداء خلال العشر سنوات الماضية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T07:09+0000
2022-08-26T07:09+0000
2022-08-26T07:09+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع الإمارارت اليوم فقد سجل سوق دبي للعقارات 7092 مبايعة عقارية خلال شهر يوليو، بلغت قيمتها 21 مليار درهم (5717350380.00 دولار أمريكي).وأوضحت بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع "بروبرتي فايندر"، زيادة في شتى أنواع المعاملات بلغت نحو 63.56%، بينما شهدت قيمة المبايعات زيادة بنحو 88.41% على أساس سنوي.وسجّل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية نحو 0.978 نقطة خلال يوليو الماضي، بسعر 52 ألفاً و248 درهماً، بينما سجّل المؤشر الشهري للشقق نحو 0.981 نقطة بسعر 48 ألفاً و688 درهماً، ليسجّل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس نحو 0.880 نقطة بسعر 135 ألفاً و456 درهماً.
https://sputnikarabic.ae/20210218/حركة-العقارات-في-دبي-تتخطى-مليار-درهم-في-يوم-1048145674.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
سوق دبي العقاري يسجل أعلى أداء خلال 10 سنوات.. 21 مليار درهم
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سجل سوق العقارات في إمارة دبي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلى أداء خلال العشر سنوات الماضية.
ووفقا لموقع
الإمارارت اليوم فقد سجل سوق دبي للعقارات 7092 مبايعة عقارية خلال شهر يوليو، بلغت قيمتها 21 مليار درهم (5717350380.00 دولار أمريكي).
18 فبراير 2021, 14:03 GMT
وأوضحت بيانات المؤشر
الرسمي لأسعار البيع والإيجارات، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع "بروبرتي فايندر"، زيادة في شتى أنواع المعاملات بلغت نحو 63.56%، بينما شهدت قيمة المبايعات زيادة بنحو 88.41% على أساس سنوي.
وسجّل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية نحو 0.978 نقطة خلال يوليو الماضي، بسعر 52 ألفاً و248 درهماً، بينما سجّل المؤشر الشهري للشقق نحو 0.981 نقطة بسعر 48 ألفاً و688 درهماً، ليسجّل المؤشر الشهري
للفلل/ تاون هاوس نحو 0.880 نقطة بسعر 135 ألفاً و456 درهماً.