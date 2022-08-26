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"صديق أم عدو"... وزيرة خارجية بريطانيا تثير الجدل بشأن ماكرون... فيديو
"صديق أم عدو"... وزيرة خارجية بريطانيا تثير الجدل بشأن ماكرون... فيديو
قالت وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس إنها لم تقرر بعد ما إذا كان يمكن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصديق أو عدو لبلدها. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T08:59+0000
2022-08-26T08:59+0000
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وحسب شبكة "سكاي نيوز"، جاء ذلك خلال الجولة الأخيرة من الحملة الانتخابية لحزب المحافظين في مدينة نورويتش، والتي جرت مساء أمس الخميس.وكان اثنان من المرشحين قد وصلا إلى الجولة النهائية من السباق الانتخابي وهما ليز تراس وزيرة الخارجية وريشي سوناك وزير المالية السابق.وخلال الحملة، تم توجيه لكلا المرشحين لمنصب رئيس الوزراء سؤال "الرئيس ماكرون - صديق أم عدو؟".فيما جاءت إجابة المرشح الثاني ريشي سوناك، قاطعة وحاسمة، بأن الرئيس الفرنسي صديق للمملكة. يشار إلى أنه هناك خلافات عديدة في العلاقات بين الدولتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والصيد في القناة الإنجليزية.يذكر أنه في 20 يوليو/تموز الماضي، جرت الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لانتخاب زعيم سيصبح أيضا رئيسا للوزراء في بريطانيا. ونتيجة التصويت، وصل تراس وسوناك إلى الجولة النهائية من السباق الانتخابي.وفي الجولة الأخيرة، سيتم تحديد الفائز من خلال تصويت جميع أعضاء الحزب عبر البريد، الذين يبلغ عددهم حاليًا حوالي 200 ألف.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن في يوليو الماضي أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين.
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بريطانيا, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

"صديق أم عدو"... وزيرة خارجية بريطانيا تثير الجدل بشأن ماكرون... فيديو

08:59 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس إنها لم تقرر بعد ما إذا كان يمكن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصديق أو عدو لبلدها.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، جاء ذلك خلال الجولة الأخيرة من الحملة الانتخابية لحزب المحافظين في مدينة نورويتش، والتي جرت مساء أمس الخميس.
وكان اثنان من المرشحين قد وصلا إلى الجولة النهائية من السباق الانتخابي وهما ليز تراس وزيرة الخارجية وريشي سوناك وزير المالية السابق.
وخلال الحملة، تم توجيه لكلا المرشحين لمنصب رئيس الوزراء سؤال "الرئيس ماكرون - صديق أم عدو؟".

وأجابت تراس "لم يتضح بعد، إذا أصبحت رئيسة للوزراء، فسأحكم عليه من خلال أفعاله، وليس من خلال أقواله".

فيما جاءت إجابة المرشح الثاني ريشي سوناك، قاطعة وحاسمة، بأن الرئيس الفرنسي صديق للمملكة.
يشار إلى أنه هناك خلافات عديدة في العلاقات بين الدولتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والصيد في القناة الإنجليزية.
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يذكر أنه في 20 يوليو/تموز الماضي، جرت الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لانتخاب زعيم سيصبح أيضا رئيسا للوزراء في بريطانيا.
ونتيجة التصويت، وصل تراس وسوناك إلى الجولة النهائية من السباق الانتخابي.
وفي الجولة الأخيرة، سيتم تحديد الفائز من خلال تصويت جميع أعضاء الحزب عبر البريد، الذين يبلغ عددهم حاليًا حوالي 200 ألف.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن في يوليو الماضي أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين.
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