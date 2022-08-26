https://sputnikarabic.ae/20220826/صديق-أم-عدو-وزيرة-خارجية-بريطانيا-تثير-الجدل-بشأن-ماكرون-فيديو-1066860295.html

"صديق أم عدو"... وزيرة خارجية بريطانيا تثير الجدل بشأن ماكرون... فيديو

"صديق أم عدو"... وزيرة خارجية بريطانيا تثير الجدل بشأن ماكرون... فيديو

قالت وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس إنها لم تقرر بعد ما إذا كان يمكن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصديق أو عدو لبلدها. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T08:59+0000

2022-08-26T08:59+0000

2022-08-26T08:59+0000

بريطانيا

إيمانويل ماكرون

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وحسب شبكة "سكاي نيوز"، جاء ذلك خلال الجولة الأخيرة من الحملة الانتخابية لحزب المحافظين في مدينة نورويتش، والتي جرت مساء أمس الخميس.وكان اثنان من المرشحين قد وصلا إلى الجولة النهائية من السباق الانتخابي وهما ليز تراس وزيرة الخارجية وريشي سوناك وزير المالية السابق.وخلال الحملة، تم توجيه لكلا المرشحين لمنصب رئيس الوزراء سؤال "الرئيس ماكرون - صديق أم عدو؟".فيما جاءت إجابة المرشح الثاني ريشي سوناك، قاطعة وحاسمة، بأن الرئيس الفرنسي صديق للمملكة. يشار إلى أنه هناك خلافات عديدة في العلاقات بين الدولتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والصيد في القناة الإنجليزية.يذكر أنه في 20 يوليو/تموز الماضي، جرت الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لانتخاب زعيم سيصبح أيضا رئيسا للوزراء في بريطانيا. ونتيجة التصويت، وصل تراس وسوناك إلى الجولة النهائية من السباق الانتخابي.وفي الجولة الأخيرة، سيتم تحديد الفائز من خلال تصويت جميع أعضاء الحزب عبر البريد، الذين يبلغ عددهم حاليًا حوالي 200 ألف.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن في يوليو الماضي أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين.

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