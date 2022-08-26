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عمدة لندن على تويتر: بلادنا تواجه "كارثة وطنية" بسبب زيادة أسعار الطاقة
عمدة لندن على تويتر: بلادنا تواجه "كارثة وطنية" بسبب زيادة أسعار الطاقة
وصف عمدة لندن، صادق خان، قرار رفع أسعار الطاقة في بريطانيا، بأنه سيتسبب في أن تواجه البلاد "كارثة وطنية". 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:06+0000
2022-08-26T12:06+0000
لندن
بريطانيا
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ووفقا لما نشره خان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن المملكة المتحدة ستواجه "كارثة وطنية" بسبب الزيادة المستمرة في سقف أسعار الطاقة إذا فشلت الحكومة في التصرف بسرعة.وكتب يقول: "إعلان الحد الأقصى للسعر اليوم يؤكد ما كان يخشاه الكثير منا منذ فترة طويلة، على الرغم من التحذيرات المتكررة ، فشلت الحكومة باستمرار في التدخل ويجب على الوزراء التحرك الآن لمنع أزمة تكلفة المعيشة هذه من أن تصبح كارثة وطنية".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة، "أوفجيم"، عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة، لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4194 دولارًا) سنويًا اعتبارًا من 1 أكتوبر ، وهو ما يمثل زيادة ثلاثية في أقل من عام.وارتفعت أسعار الطاقة والكهرباء في أوروبا بسرعة في أعقاب الاتجاه الأمريكي والأوربي لفرض حزم من العقوبات على روسيا، بسبب قيامها بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.و تسارع التضخم والنمو في أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء أوروبا على خلفية تلك العقوبات، حيث بلغ التضخم في المملكة المتحدة مثلا ذروته التاريخية منذ مارس 1982 ، وأضر ارتفاع تكلفة المعيشة بملايين الأسر.
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لندن, بريطانيا
لندن, بريطانيا

عمدة لندن على تويتر: بلادنا تواجه "كارثة وطنية" بسبب زيادة أسعار الطاقة

12:06 GMT 26.08.2022
© YouTube.comصادق خان
صادق خان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© YouTube.com
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وصف عمدة لندن، صادق خان، قرار رفع أسعار الطاقة في بريطانيا، بأنه سيتسبب في أن تواجه البلاد "كارثة وطنية".
ووفقا لما نشره خان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن المملكة المتحدة ستواجه "كارثة وطنية" بسبب الزيادة المستمرة في سقف أسعار الطاقة إذا فشلت الحكومة في التصرف بسرعة.
وكتب يقول: "إعلان الحد الأقصى للسعر اليوم يؤكد ما كان يخشاه الكثير منا منذ فترة طويلة، على الرغم من التحذيرات المتكررة ، فشلت الحكومة باستمرار في التدخل ويجب على الوزراء التحرك الآن لمنع أزمة تكلفة المعيشة هذه من أن تصبح كارثة وطنية".
ودعا عمدة لندن الحكومة إلى تجميد فوري للفواتير بالإضافة إلى إدخال تعرفة شريان الحياة لضمان حصول الأشخاص الأكثر ضعفاً على قدر معين من الطاقة المجانية كل يوم
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة، "أوفجيم"، عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة، لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4194 دولارًا) سنويًا اعتبارًا من 1 أكتوبر ، وهو ما يمثل زيادة ثلاثية في أقل من عام.
وارتفعت أسعار الطاقة والكهرباء في أوروبا بسرعة في أعقاب الاتجاه الأمريكي والأوربي لفرض حزم من العقوبات على روسيا، بسبب قيامها بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
و تسارع التضخم والنمو في أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء أوروبا على خلفية تلك العقوبات، حيث بلغ التضخم في المملكة المتحدة مثلا ذروته التاريخية منذ مارس 1982 ، وأضر ارتفاع تكلفة المعيشة بملايين الأسر.
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