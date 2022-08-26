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https://sputnikarabic.ae/20220826/غانتس-يؤكد-تعاون-إسرائيل-مع-الولايات-المتحدة-ضد-العداون-الإيراني-1066880101.html
غانتس يؤكد تعاون إسرائيل مع الولايات المتحدة ضد "العداون الإيراني"
غانتس يؤكد تعاون إسرائيل مع الولايات المتحدة ضد "العداون الإيراني"
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مواجهة ما وصفه بالعداون الإيراني. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T15:57+0000
2022-08-26T15:57+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت قناة "العربية" عن غانتس تصريحاته في أعقاب لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في العاصمة الأمريكية واشنطن.أضاف غانتس أن الاتفاق النووي الإيراني كان موضوع لقائه بسوليفان إلى جانب تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن في المنطقة.يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، كان قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد سلسلة لقاءات أمنية وسياسية، حيث التقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وذلك قبل أن يتوجه بعدها إلى اليابان لعقد سلسلة من اللقاءات الأمنية والسياسية مع المسؤولين اليابانيين.وكان غانتس قد تحدث حول الاتفاق النووي الوشيك بين إيران والقوى الدولية، ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية تصريحاتها التي قال فيها: "نحن على اتصال بشركائنا الأمريكيين ودول المنطقة المهددة من إيران بما لا يقل عنا، نحن أيضا نركز على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا والاعتناء بإجراءات تضمن أمن إسرائيل لسنوات عديدة قادمة، سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير على الاتفاقية".
إسرائيل
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

غانتس يؤكد تعاون إسرائيل مع الولايات المتحدة ضد "العداون الإيراني"

15:57 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مواجهة ما وصفه بالعداون الإيراني.
ونقلت قناة "العربية" عن غانتس تصريحاته في أعقاب لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أبلغ سوليفان بضرورة عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، مشددا على معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران.
أضاف غانتس أن الاتفاق النووي الإيراني كان موضوع لقائه بسوليفان إلى جانب تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن في المنطقة.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، كان قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد سلسلة لقاءات أمنية وسياسية، حيث التقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وذلك قبل أن يتوجه بعدها إلى اليابان لعقد سلسلة من اللقاءات الأمنية والسياسية مع المسؤولين اليابانيين.
وكان غانتس قد تحدث حول الاتفاق النووي الوشيك بين إيران والقوى الدولية، ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية تصريحاتها التي قال فيها: "نحن على اتصال بشركائنا الأمريكيين ودول المنطقة المهددة من إيران بما لا يقل عنا، نحن أيضا نركز على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا والاعتناء بإجراءات تضمن أمن إسرائيل لسنوات عديدة قادمة، سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير على الاتفاقية".
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