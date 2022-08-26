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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220826/قديروف-يطلب-من-الرئيس-بوتين-إعطاء-المقاتلين-الشيشان-الفرصة-لإكمال-العملية-العسكرية-الخاصة-1066878376.html
قديروف يطلب من الرئيس بوتين إعطاء المقاتلين الشيشان الفرصة لإكمال العملية العسكرية الخاصة
قديروف يطلب من الرئيس بوتين إعطاء المقاتلين الشيشان الفرصة لإكمال العملية العسكرية الخاصة
طلب رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الجمعة، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح المقاتلين الشيشان الفرصة لإكمال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T15:18+0000
2022-08-26T15:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
رمضان قديروف
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وقال قديروف: "ليست هناك حاجة لتأخير إنجاز مهام العملية الخاصة، مرة أخرى أطلب بشدة من القائد الأعلى أن يمنحنا الفرصة لإكمال العملية الخاصة وعدم تأخيرها"، وفقا لموقع "لينتا رو".وتابع الرئيس الشيشاني في رسالة صوتية على قناته في "تلغرام": "إذا كان 15% من المجتمع الدولي ضدنا، فهذا لا يعني أن العالم كله ضدنا".ورد قديروف في وقت سابق، على اتهام هيئة الأمن الأوكرانية، له بارتكابه مع اثنين من مرؤوسيه جرائم حرب خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في دونباس.وقال رئيس الشيشان خلال رده على الاتهامات الأوكرانية: "حددوا بأنفسكم المكان الذي يجب القدوم إليه لمقابلتكم".وتابع قديروف على قناته في تلغرام: "بكل سرور سنحضر لكي نحدد ونعرف من هو المجرم ومن هو الإرهابي".وأضاف قديروف أنه "شارك وسيستمر في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، وأشار إلى أنه "كان يمكنه منذ فترة طويلة اقتحام كييف والتقاط زيلينسكي وأمثاله الآخرين والزج بهم في القبو للاستجواب".في وقت سابق، قالت المخابرات الأوكرانية، إنها "تمكنت من جمع أدلة دامغة تثبت ارتكاب جرائم حرب من قبل: رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية ودانييل مارتينوف، وحسين مجيدوف".وزعمت المخابرات الأوكرانية، بأن "قديروف قاد في فبراير(شباط) ومارس(آذار) من هذا العام، صياغة وتخطيط بعض العمليات العسكرية للوحدات، وأصدر الأوامر، واستمع إلى تقارير من قادتها".يشار إلى أن دانييل مارتينوف يشغل الآن منصب مستشار وزير حالات الطوارئ الروسية، قبل ذلك كان مساعدا لرئيس الشيشان وعمل في إدارة الحرس الروسي بجمهورية الشيشان.في مارس الماضي، قال قديروف إن حسين مجيدوف يقود الكتيبة الشيشانية "الجنوب"، المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220821/قديروف-يعلن-تحرير-بلدة-بيسكي-في-دونيتسك--1066685350.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, رمضان قديروف
روسيا, فلاديمير بوتين, رمضان قديروف

قديروف يطلب من الرئيس بوتين إعطاء المقاتلين الشيشان الفرصة لإكمال العملية العسكرية الخاصة

15:18 GMT 26.08.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики / الذهاب إلى بنك الصورجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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طلب رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الجمعة، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح المقاتلين الشيشان الفرصة لإكمال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال قديروف: "ليست هناك حاجة لتأخير إنجاز مهام العملية الخاصة، مرة أخرى أطلب بشدة من القائد الأعلى أن يمنحنا الفرصة لإكمال العملية الخاصة وعدم تأخيرها"، وفقا لموقع "لينتا رو".
وتابع الرئيس الشيشاني في رسالة صوتية على قناته في "تلغرام": "إذا كان 15% من المجتمع الدولي ضدنا، فهذا لا يعني أن العالم كله ضدنا".
ورد قديروف في وقت سابق، على اتهام هيئة الأمن الأوكرانية، له بارتكابه مع اثنين من مرؤوسيه جرائم حرب خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
وقال رئيس الشيشان خلال رده على الاتهامات الأوكرانية: "حددوا بأنفسكم المكان الذي يجب القدوم إليه لمقابلتكم".
وتابع قديروف على قناته في تلغرام: "بكل سرور سنحضر لكي نحدد ونعرف من هو المجرم ومن هو الإرهابي".
وأضاف قديروف أنه "شارك وسيستمر في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، وأشار إلى أنه "كان يمكنه منذ فترة طويلة اقتحام كييف والتقاط زيلينسكي وأمثاله الآخرين والزج بهم في القبو للاستجواب".
في وقت سابق، قالت المخابرات الأوكرانية، إنها "تمكنت من جمع أدلة دامغة تثبت ارتكاب جرائم حرب من قبل: رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية ودانييل مارتينوف، وحسين مجيدوف".
وزعمت المخابرات الأوكرانية، بأن "قديروف قاد في فبراير(شباط) ومارس(آذار) من هذا العام، صياغة وتخطيط بعض العمليات العسكرية للوحدات، وأصدر الأوامر، واستمع إلى تقارير من قادتها".
يشار إلى أن دانييل مارتينوف يشغل الآن منصب مستشار وزير حالات الطوارئ الروسية، قبل ذلك كان مساعدا لرئيس الشيشان وعمل في إدارة الحرس الروسي بجمهورية الشيشان.
في مارس الماضي، قال قديروف إن حسين مجيدوف يقود الكتيبة الشيشانية "الجنوب"، المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قديروف يعلن تحرير بلدة بيسكي في دونيتسك
21 أغسطس, 11:48 GMT
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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