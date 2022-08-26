https://sputnikarabic.ae/20220826/قطر-تطلق-نظاما-جديدا-لتقييم-آداء-الموظفين-1066864382.html
قطر تطلق نظاما جديدا لتقييم آداء الموظفين
قطر تطلق نظاما جديدا لتقييم آداء الموظفين
أطلق ديوان الخدمة المدنية القطري نظاما جديدا لتقييم آداء الموظفين، من أجل تحفيزهم، ومكافأة المتميزين ماليا. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T10:26+0000
2022-08-26T10:26+0000
2022-08-26T10:26+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها الشرق القطرية، قال سيف بن علي الكعبي المشرف على إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن التقيين في النظام الجديد "مبني بشكل اساسي على أهداف الموظف والتي يجب تحديدها في بدايه العام ما بين الموظف والمسؤول المباشر".وأوضح أن هذا النظام سيربط بين أهداف الموظفين وأهداف الوزارة او المؤسسة التي يعملون فيها، مبديا اعتقاده بأنه سيكون أداة فعالة لتحفيز الموظفين المتميزين لمكافآتهم ماليا.وقال: "منحة الإجازة المتبعة حاليا سيتم تغييرها وسيتم ربطها بتقييم الأداء أما بشأن المكافأة التشجيعية والعينية ستظل كما هي حسب ضوابطها في قانون الموارد البشرية وليست مرتبطة بتقييم الأداء ".
https://sputnikarabic.ae/20210407/التروايح-في-المنازل-وتقليص-عدد-الموظفين-50-قطر-تتخذ-قرارات-صارمة-لمواجهة-كورونا-1048608913.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم
قطر تطلق نظاما جديدا لتقييم آداء الموظفين
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أطلق ديوان الخدمة المدنية القطري نظاما جديدا لتقييم آداء الموظفين، من أجل تحفيزهم، ومكافأة المتميزين ماليا.
ووفقا لتصريحات
نقلتها الشرق القطرية، قال سيف بن علي الكعبي المشرف على إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن التقيين في النظام الجديد "مبني بشكل اساسي على أهداف الموظف والتي يجب تحديدها في بدايه العام ما بين الموظف والمسؤول المباشر".
وأوضح أن هذا النظام سيربط بين أهداف الموظفين
وأهداف الوزارة او المؤسسة التي يعملون فيها، مبديا اعتقاده بأنه سيكون أداة فعالة لتحفيز الموظفين المتميزين لمكافآتهم ماليا.
وعن تفاصيله، لفت الكعبي إلى أنه "سيحول منحة الإجازة إلى مكافأة مرتبطة بتقييم الأداء، حيث بات من الممكن أن تزيد مكافأة الموظف المرتبطة بالتقييم أكثر مما يحصل عليه في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنه سيتضمن تسريع ترقيات الموظفين المتميزين عن طريق تقليل المدد البينه للترقية.
وقال: "منحة الإجازة المتبعة حاليا سيتم تغييرها وسيتم ربطها بتقييم الأداء أما بشأن المكافأة التشجيعية والعينية ستظل كما هي حسب ضوابطها في قانون الموارد البشرية وليست مرتبطة بتقييم الأداء ".